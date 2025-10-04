Benasque aprueba el plan urbanístico de Cerler con más de mil nuevas viviendas

El pleno del Ayuntamiento de Benasque dio luz verde esta semana al plan urbanístico de Cerler, que contempla la construcción de 2.000 viviendas en el entorno de la estación, aunque buena parte de ellas ya están construidas, así como la mejora de las redes de suministros, aceras e iluminación. Así lo explicó el alcalde de la localidad, el popular Manuel Mora, que asegura que es "un éxito de todos" haber desatascado un proyecto que llevaba una década "parado" y que supondrá trabajos para otros diez años, con un presupuesto total estimado de unos 20 millones de euros.

"Esta aprobación en el pleno supone agilizar un proyecto que llevaba desde 2015 firmado y en el que en los últimos diez años no se había hecho nada. En el último año y medio, Aramon ha vuelto a hacer la declaración de impacto ambiental, que estaba caducada, para poder empezar a acometer muchas de las demandas de los vecinos", manifestó Mora.

El proyecto urbanístico, a cargo de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A., sociedad vinculada al grupo Aramón, salió adelante con la abstención del PSOE en el ayuntamiento, mientras que la construcción del nuevo depósito de agua sí que contó con el apoyo de los socialistas. Esto será, precisamente, una de las obras prioritarias del proyecto y por el que empezará la primera fase. Se construirá el nuevo depósito de agua, y también se instalarán farolas, bancos, la finalización del párquin, o la actualización de la iluminación y de las tuberías de suministros básicos.

Obras "complejas"

El alcalde de la localidad reconoce que las obras para construir el nuevo depósito serán "complejas", por su ubicación, y recordó que habrá que hacer coincidir los trabajos con las épocas en las que la meteorología permita trabajar. "Ese es el problema de Cerler: con nieve no se puede hacer nada", manifestó.

También en la primera fase del proyecto se incluirá la devolución de viviendas a los vecinos, una de las demandas históricas en la localidad. "Aramon ha hecho un trabajo ingente, los técnicos han hecho un trabajo ingente y creo que es para felicitarnos a todos", destacó el alcalde de la localidad.

El proyecto incluye también la mejora de la travesía de acceso a las pistas de esquí y busca regularizar la situación de inmuebles ya existentes en este entorno, cerca de unas mil viviendas. Parte de las viviendas proyectadas, que incluyen desde pisos hasta chalets, ya están construidas, pero no contaban con una regularización oficial ni disponían de servicios completos como saneamiento, alumbrado público o zonas verdes. La aprobación garantiza que estas deficiencias se resolverán en los próximos años.