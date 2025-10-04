Un gigante francés ultima la compra de la zaragozana Solitium por más de 300 millones

La multinacional francesa Koesio, uno de los grandes grupos digitales de Europa con una facturación cercana a los 1.000 millones de euros, prepara su entrada en España a través de la compra de Solitium, empresa nacida y con sede en Zaragoza que se ha convertido en líder nacional en soluciones ofimáticas y servicios tecnológicos. La operación, valorada en más de 300 millones de euros, encara su recta final y solo restan ajustes legales para que se firme el acuerdo.

Koesio se ha impuesto en el proceso de venta organizado por ProA Capital, el fondo de inversión que controla Solitium desde 2020, según ha adelantado El Confidencial. La gestora, asesorada por Houlihan Lokey, había atraído el interés de grandes multinacionales del sector como Xerox, Hewlett Packard, Ricoh, Kyocera o Konica Minolta, pero finalmente ha sido el grupo galo quien ha presentado la mejor oferta.

Un grupo con más de 50.000 trabajadores

La compra no tendrá que pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que Koesio no tiene aún una presencia relevante en España, más allá de delegaciones de venta. Esto permitirá que la firma francesa, con 50.000 empleados y actividad en más de 30 países, aterrice de manera directa en el mercado español a través de la compañía aragonesa.

Solitium, que tiene su sede social en el polígono Plaza de Zaragoza, cuenta actualmente con una plantilla de más de 1.500 trabajadores y una cartera de más de 50.000 clientes entre pymes y grandes corporaciones. Su actividad se extiende desde la informática, el software empresarial o la gestión documental hasta la impresión profesional, la impresión 3D y las soluciones audiovisuales.

En 2024, el grupo zaragozano facturó 270 millones de euros y obtuvo un beneficio operativo cercano a los 30 millones. Para este año prevé elevar los ingresos a 285 millones y mejorar el Ebitda hasta los 35 millones. Bajo el paraguas de ProA Capital, la compañía ha protagonizado una fuerte expansión al integrar una veintena de firmas del sector, lo que ha multiplicado casi por tres su tamaño y convertirá la operación en un negocio redondo para el fondo de inversión.