Estas han sido las riadas más grandes en el Huerva en los últimos 30 años

El río Huerva y su cuenca han sido el escenario de varias crecidas e inundaciones significativas en los últimos años debido a intensas tormentas. Se destacan particularmente las riadas de 2003, 2023 y 2025, pero el malestar entre los vecinos de la zona baja del cauce es significativo. Negocios, infraestructuras y viviendas sufren bajo las aguas de forma regular ante unos episodios que desde la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) califican de "recurrentes".

Con la suciedad y los daños de la última avenida visibles en las calles, el organismo de cuenca ha anunciado que realizarán un estudio "riguroso" con el que afrontar los cambios en la orografía que se han podido producir durante los últimos años y prevenir próximas inundaciones. El modelo será el utilizado con el llamado barranco de la Muerte en Zaragoza.

"El Huerva presenta en su parte baja una gran cantidad de materiales impermeables que tenemos que evaluar en profundidad para evaluar su peligrosidad y riesgo", ha destacado el jefe de la Oficina de Planificación de este organismo, Miguel García Vera. Desde el ayuntamiento de Cuarte de Huerva, una de las localidades más afectadas, han reclamado que se mejore la planificación para evitar que se reproduzcan las imágenes de garajes inundados y enseres destrozados.

En la memoria de muchos vecinos se encuentra todavía la riada de 2003, una avenida a comienzos de mayo que fue causada por fuertes lluvias que generaron una crecida extraordinaria, que afectó a otros muchos municipios de la cuenca del Ebro. El caudal registrado el día 8 por la CHE en la estación de aforos de Zaragoza alcanzó los 132,08 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 4,82 metros. Sus efectos se sintieron principalmente en la inundación de huertas y viviendas, afectando especialmente a localidades como Villanueva de Huerva a lo largo de su recorrido.

Mucho más reciente en la memoria de los municipios ribereños está el doloroso episodio del 6 de julio de 2023, cuando una intensa tromba de agua y granizo que golpeó Zaragoza y sus alrededores. La crecida, concentrada en barrancos laterales y el bajo Huerva, provocó grandes daños en los polígonos industriales del eje del Huerva en sus proximidades con la capital aragonesa, especialmente en Cuarte y María. El agua y el lodo arrastraron vehículos y causaron graves inundaciones y en los registros de la CHE se midieron alturas de la inundación de 3,08 metros y avenidas de 75 metros cúbicos por segundo.

Municipios castigados

Las pérdidas económicas totales se estimaron en unos 100 millones de euros, y el Consorcio de Compensación de Seguros recibió alrededor de 3.000 solicitudes.

El último de los episodios notables se produjo el pasado domingo 28 de septiembre, con otra riada significativa, provocada por fuertes lluvias asociadas a una borrasca. El río alcanzó el nivel rojo de aviso de subida de caudal en Zaragoza. Los municipios más castigados volvieron a ser los más próximos a la desembocadura: Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva, donde las calles quedaron anegadas, los coches arrastrados y los accesos bloqueados.

El 112 Aragón gestionó 126 incidencias, lo que derivó en rescates y evacuaciones, incluyendo el desalojo temporal de unas 200 personas en María de Huerva y personas atrapadas en un autobús. Los trabajos de emergencia se enfocaron en la retirada de lodos, achique de garajes y el restablecimiento de carreteras. La CHE registró en este caso una crecida del caudal de 2,63 metros.

Con el conocimiento acumulado tras estos episodios, tanto el Gobierno de Aragón como el propio organismo de cuenca estudian las diferentes variables para detectar las nuevas vulnerabilidades de las zonas afectadas y poder impulsar las mejoras necesarias para reducirlas. Con todo, la realidad del terreno es complicada y ninguna solución evitará que existan próximas inundaciones. "Las soluciones nunca son sencillas y tenemos que asumir que si existen barrancos es porque el agua golpea con fuerza de forma frecuente", ha indicado García Vera.