El hospital Materno-Infantil de Zaragoza ya cuenta con el nuevo telemando radiológico 'de la Nasa' con baja dosis de radiación

El personal lo ha apodado la Nasa, pero su nombre técnico es telemando. Es moderno, muy blanco, móvil. Parece de otro planeta, dicen las profesionales sanitarias. Se refieren al nuevo equipo radiológico dinámico para hacer pruebas pediátricas funcionales, en concreto digestivas y urológicas, que ya está en funcionamiento en el hospital Materno-Infantil de Zaragoza. Se trata de una obra contemplada dentro del gran plan de transformación del Miguel Servet, que comprende 11 actuaciones por más de 11,3 millones de euros. Y este, asegura la radióloga pediátrica al cargo, Cristina Guitérrez Alonso, "es el aparato más puntero para los hospitales de Pediatría y de Maternidad".

Guitérrez desgrana por qué. El telemando es un equipo que emplea rayos X fluoroscópicos -un tipo de estudio de imagen- y medios de contraste para obtener imágenes en tiempo real del interior del cuerpo, en concreto del aparato digestivo y el urológico. Es ahí donde reside una de sus principales claves: su tecnología permite obtener imágenes dinámicas de la parte interna del paciente en movimiento, en "formato vídeo".

El doctor Luis Humberto Ros Mendoza, jefe del servicio de Radiodiagnóstico del Miguel Servet, desarrolla que las ventajas de este dinamismo son, entre otras, ver, por ejemplo, cómo pasa el contraste -sustancia que se administra en la prueba radiológica para que sean más visibles algunos órganos o tejidos y se puedan identificar mejor las posibles patologías existentes- de una parte al cuerpo a otra, por ejemplo.

En imágenes | Así es el nuevo telemando radiológico 'de la Nasa' del hospital materno-infantil de Zaragoza / Rubén Ruiz

Pero esta no es la única clave. Gutiérrez sostiene que este nuevo equipo expone a los pacientes a una menor dosis de radiación que las máquinas que se utilizaban previamente. Este avance es positivo para todos los pacientes, que según concreta la radióloga pediátrica son desde niños prematuros hasta adolescentes de 18 años, y también las mujeres; pero lo es, sobre todo, para los nacidos antes de las 37 semanas de embarazo o los neonatos, ya que estos son quienes, en caso de necesitar someterse a esta prueba, requieren varias exploraciones. "Cuanto menos les radiemos a ellos, mejor", remarca Gutiérrez.

En esta misma línea, otra de las ventajas a las que apunta Gutiérrez es a la movilidad del telemando, ya que se puede colocar de distintas formas y ello permite a los profesionales sanitarios obtener "más fácil" la proyección interna del cuerpo. La radióloga pediátrica indica que esto resulta de gran ayuda con los pacientes más pequeños o aquellos con movilidad reducida, entre otros, ya que da la posibilidad de "hacer más proyecciones sin tener la necesidad de moverlos".

Además, el telemando emplea tecnologías avanzadas que permiten controlar el equipo de radiología de forma remota e interpretar las imágenes a distancia. Al ser digital, la calidad de las proyecciones también es superior. Según informaron desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la compra del equipo se ha hecho con fondos del Plan Amati del ministerio que dirige Mónica García por un total de 288.582 euros. La obra para su adaptación ha supuesto una inversión de 96.560 euros.

Guitérrez explica que el telemando se instaló "en pleno verano", pero no se comenzó a realizar aplicaciones con él hasta el pasado 22 de septiembre, ya que se requiere de aprender a utilizarlo y en julio y agosto era complicado que reunir a todo el equipo por las vacaciones. "Se hizo una primera formación a mitad de verano por si había algo muy urgente que hacer aquí en el hospital Materno-Infantil, y volvieron la semana pasada (cuarta de septiembre) a enseñarnos a horario completo, mañana y tarde. Dentro de un mes y medio o dos, cuando ya llevemos más pacientes, volverán a venir para que podamos resolver dudas y subir un poco el nivel para hacer estudios más complejos", comparte.

Equipo del Materno-Infantil junto al nuevo telemando, este jueves. / Rubén Ruiz

La radióloga pediátrica concreta que, además de los grandísimos avances, ya solo la estética del aparto resulta "una pasada para las mamás". Recuerda la sala y equipo anterior, que era "viejo y obsoleto" y lo compara con lo actual, todo blanco, nuevo y, sobre todo, moderno. "Verlo así es algo que ya de entrada relaja", expresa.

Aunque el hospital Materno-Infantil de Zaragoza no es el único de Aragón que cuenta con el telemando, pues Guitérrez apunta que también lo hay en el Clínico y en el Obispo Polanco de Teruel, ahora la mayoría de casos se derivan a este, a excepción de casos urgentes. "Realmente, sección de radiología pediátrica solo hay aquí", concluye.

Desde que comenzaran a utilizar el telemando, hace menos de dos semanas, han realizado cerca de 26 aplicaciones con el mismo. Su previsión es atender a cerca de 32 mujeres y entre 25 y 30 niños al mes.

El funcionamiento, desgrana Gutiérrez, es el siguiente. Tras estar en la sala de espera, que es la compartida con los pacientes de Rayos X, y ser recepcionados, pasan a la sala del telemando junto a un familiar. El paciente se quita la ropa porque esta interfiere con la radiación, y se queda tapado con una sábana y, siempre que se pueda, se pone un protector para la radiación. En función del tipo de prueba -digestiva, urológica...- las enfermeras preparan los materiales necesarios.

Tras una cristalera, en la "zona de control", hay un técnico de rayos que, gracias a esa imagen dinámica, controla el proceso. Por ejemplo, en el caso de una cistografía -prueba para obtener imágenes de la vejiga y la uretra-, comprobaría cómo se llena poco a poco la vejiga y, en el momento que está completa, con todo el personal dentro de esa zona acristalada, se hace la radiografía. Tras la misma, se vuelve a la zona del paciente y se haría, por ejemplo, el estudio miccional. Los pacientes suelen estar en la sala una media de 30 minutos.

"Como ahora es todo digital, no hay que revelar las imágenes ni sacar planos. Todo está directamente en la pantalla y lo ves desde ahí, y esa prueba queda registrada en su historial médico", celebra Gutiérrez junto al resto de sus compañeras, que en total suman al menos diez. "Estamos encantados", añade.