El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”

Un municipio de poco más de un millar de habitantes situado a quince minutos de Zaragoza se ha convertido en una de las sorpresas de la última estadística de la Agencia Tributaria sobre la renta por habitante. Según los últimos datos conocidos sobre los ingresos en las declaraciones del IRPF, es el tercer pueblo más rico de Aragón, solo por detrás de Villanueva de Gállego y Cuarte de Huerva. En apenas un año, su renta media por habitante ha crecido un 21%, un salto que en la localidad no terminan de explicarse.

El área metropolitana de Zaragoza sigue acaparando las posiciones de cabeza en la clasificación de los municipios con mayor renta media por persona. En ese puñado de localidades que actúan como islas de prosperidad se ha colocado Sobradiel, pertenceciente a la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Con unos ingresos brutos de 34.386 euros por habitante en el ejercicio fiscal de 2023, 6.080 euros más que en 2022 (28.306), completa un podio que demuestra que la renta alta no es cuestión de tamaño, sino de localización estratégica.

“Me ha sorprendido muchísimo. No era consciente de que hubiera crecido tanto ni sé a qué se debe ese incremento”, reconoce al alcaldesa de Sobradiel, Ainhoa Gracia Cameo. “Tampoco hemos tenido grandes cambios urbanísticos ni nuevas familias con grandes patrimonios. Creo que simplemente la gente que lleva tiempo viviendo aquí ha ido mejorando en sus trabajos. Muchos vinimos hace quince o veinte años, con 25 o 30 años, y ahora esa generación tiene puestos más estables, plazas fijas, mejores salarios… y eso se nota en la renta”, añade.

De refugio residencial a pueblo próspero

Sobradiel vivió su gran expansión antes de la crisis del 2008. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, muchas familias jóvenes procedentes de Zaragoza encontraron allí una alternativa más asequible para comprar vivienda. “Yo vine en 2006, cuando en la capital era imposible comprarse una casa. Aquí estaban caras también, pero eran una oportunidad. Podías tener una vivienda más grande y seguir cerca de Zaragoza”, recuerda Gracia.

Desde entonces, el municipio ha mantenido una población estable -unos 1.147 habitantes- y un perfil muy homogéneo: parejas jóvenes que se asentaron hace dos décadas y que hoy ocupan puestos consolidados en empresas y administraciones. “No ha venido mucha gente nueva, pero la que está ha mejorado. Yo creo que el dato refleja eso, un crecimiento natural de la renta por la estabilidad de los vecinos”, insiste.

“No es un pueblo de lujo, pero se vive muy bien”

La alcaldesa rechaza la imagen de Sobradiel como un enclave de alto poder adquisitivo. “No es un pueblo de casas de lujo. Son todo viviendas unifamiliares, sin grandes urbanizaciones ni piscinas comunitarias. La mayoría son casas independientes”, aclara. “Aquí la vida es tranquila, cómoda y con calidad. Tenemos muchos servicios, actividades para todas las edades y, sobre todo, cercanía a Zaragoza. No estamos a 80 kilómetros, sino a un paso”.

Gracia defiende con orgullo ese equilibrio entre entorno rural y bienestar urbano: “Lo que queremos es que los jóvenes no tengan que irse a Zaragoza para todo, que aquí encuentren ocio, deporte, actividades culturales. Creo que eso lo estamos consiguiendo. La gente está a gusto viviendo aquí, y yo la primera. No volvería a la capital ni con agua caliente”.

Expectativas de crecimiento

Después de más de una década sin apenas nuevas promociones, Sobradiel se prepara para una nueva etapa de crecimiento. “Ahora sí parece que hay promotores interesados en construir de nuevo. Llevábamos muchos años parados, pero empieza a moverse. Eso es positivo porque tenemos demanda y porque el colegio, que se amplió en 2018, ya se nos empieza a quedar pequeño otra vez”, apunta la alcaldesa.

Ainhoa Gracia no oculta su satisfacción por ver al municipio en los primeros puestos de la tabla, un noticia que ha corrido como pólvora entre los vecinos. "A todos nos ha sorprendido vernos ahí, por encima incluso de Zaragoza. Pero, bueno, si significa que la gente está mejor, que trabaja y vive bien, bienvenido sea”.