Schako Iberia conmemora 30 años de liderazgo en climatización

Schako Iberia, filial española del grupo internacional del mismo mombre, celebrará este sábado su 30 aniversario como referente en soluciones de ventilación, climatización, protección contra incendios y aislamiento acústico. La empresa, con sede en San Mateo de Gállego (Zaragoza), ha preparado una jornada especial dirigida a sus trabajadores y familias, que combinará reconocimientos internos, intervenciones institucionales y actividades lúdicas para marcar tres décadas de innovación y compromiso con la sostenibilidad.

El evento, convocado para las 10.30 horas en la sede de la compañía ubicada en el polígono Industrial Río Gállego (calle B, nave 3), ha contado con la participación de destacadas figuras del sector. Por parte de Schako Iberia, han intervenido Maite Núñez, directora financiera y de Administración, y Teresa Giménez de Bagüés, directora técnica y de Producción, quienes destacarán los hitos alcanzados en estos 30 años.

El acto central incluirá varios reconocimientos a empleados y colaboradores, en un ambiente festivo que se completará con música, espectáculos y propuestas familiares para todos los asistentes.

Entre las autoridades que han participado figuran Noelia Herrero Arenas, subdelegada del Gobierno de España en Zaragoza; Mar Paños, directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón; Alfredo Zaldívar Tris, diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Zaragoza; José Manuel González, alcalde de San Mateo de Gállego; y Noemí Villagrasa, concejala del Ayuntamiento de San Mateo. Su presencia subraya el arraigo de la empresa en el tejido industrial aragonés y su contribución al desarrollo económico local.

Fundada en 1995 para atender la creciente demanda del mercado español, Schako Iberia inició su andadura en San Mateo de Gállego con apenas nueve trabajadores y 5.000 metros cuadrados de instalaciones.

Hoy, la compañía ha multiplicado su escala. Cuenta con más de 130 empleados y 17.500 metros cuadrados equipados con tecnología de vanguardia, desde donde diseña y fabrica productos que se exportan a toda Europa y otros continentes. Esta evolución refleja un crecimiento sostenido, impulsado por la adaptación a las necesidades del sector y la expansión comercial a través de delegaciones en ciudades como La Coruña, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla.

La infraestructura de Schako Iberia se posiciona como un pilar de su competitividad. La planta de San Mateo de Gállego alberga laboratorios propios, un centro de pintura automatizado inaugurado en 2021, maquinaria avanzada como plegadoras y punzonadoras láser, y una sala de demostraciones de 300 metros cuadrados. Estas herramientas permiten el desarrollo de soluciones personalizadas y de alto rendimiento, en colaboración con ingenierías, estudios de arquitectura y oficinas de diseño de renombre internacional.

Trayectoria empresarial

La empresa participa en proyectos emblemáticos y es miembro activo de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), contribuyendo a iniciativas de formación y representación sectorial.El compromiso con la sostenibilidad y la calidad define la estrategia de Schako Iberia. La compañía apuesta por el ecodiseño, la reducción de la huella de carbono en sus procesos y el uso de pinturas en polvo sin disolventes, lo que le ha valido certificaciones como la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de gestión ambiental y la distinción RSA (Responsabilidad Social de Aragón). Estos pilares no solo optimizan su producción, sino que responden a los retos del mercado actual, priorizando la eficiencia y el respeto al medio ambiente.

Entre sus logros más recientes destacan dos Premios Woman Forward concedidos en 2025, que reconocen su apuesta por la igualdad de género, y el premio Maz a la Empresa Saludable, que avala sus prácticas en bienestar laboral. Con esta conmemoración, Schako Iberia no solo mira hacia atrás con orgullo, sino que reafirma su visión de futuro como líder en un sector clave para la transición ecológica y la innovación industrial en España.