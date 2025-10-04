Estos son los cinco municipios de Aragón más pobres y su renta

El área metropolitana de Zaragoza sigue acaparando las posiciones de cabeza en la clasificación de los municipios con mayor renta media por persona, pero esa situación contrasta con el lado opuesto de la balanza. La provincia zaragozana también tiene los municipios con menos renta, si bien hay que tener en cuenta que los más pequeños, para la Agencia Tributaria, se concentran en una misma categoría que tiene disparidad de cifras.

Los últimos datos publicados, correspondientes al ejercicio de 2023, reflejan un sorpasso en el municipio con la renta más alta, con Villanueva de Gállego volviendo al primer puesto en detrimento de Cuarte de Huerva, pero más allá del abrigo de la ciudad de Zaragoza, con sus servicios, zonas residenciales, grandes industrias y polígonos, en las zonas más rurales, la renta baja.

Los municipios con menos renta no están ni en la provincia de Teruel ni en la de Huesca: todos en la de Zaragoza.

El quinto por la cola es Nonaspe, con una renta media bruta por habitante de 20.834 euros y una renta media disponible de 17.903 euros.

El siguiente en la lista no anda muy lejos geográficamente ni numéricamente hablando y es Fabara, con 20.761 euros de renta media bruta y una renta media disponible de 17.653 euros.

Pero hay más: el tercero también es vecino y se trata de Maella, cuya renta media bruta baja 250 euros para situarse en 20.511 euros.

Para el segundo puesto hay que viajar muchos kilómetros y es Illueca, que tiene 20.208 euros de renta media bruta; mientras que el pueblo más pobre de Aragón es Ricla.

La localidad zaragozana posee una renda media bruta de 20.149 euros por habitante y 17.113 euros de renta media disponible. Por ponerlo en contexto, Villanueva de Gállego tiene 37.697 euros de renta media bruta y una disponible de 29.578.

En la provincia de Huesca el más pobre es Zaidín (22.649 euros), que si estuviera en la provincia de Zaragoza tendría a nueve municipios por debajo, y en Teruel es Santa Eulalia (22.790 euros), que estaría en la misma posición que Zaidín. Todo ello contando con que los pequeños municipios están agrupados y podría ser que alguno se colase en esta lista.