El auge del aeropuerto eleva la demanda de vivienda y tensa el mercado de Teruel

La crisis habitacional que sufren todas las ciudades del país va más allá de las grandes capitales. Madrid, Barcelona o Valencia se llevan los titulares, por precios y demandantes, pero en las cabeceras de provincia y en los municipios con centenares de habitantes también hay dificultades para acceder a la vivienda. En algunos casos, como en Teruel, las peticiones de más ofertas de vivienda llegan por el crecimiento económico de la zona. En concreto, la expansión del Aeropuerto de Teruel está obligando a la capital turolense, a Celadas o a Gea de Albarracín, entre otros pueblos, buscan soluciones y proponen alternativas para acoger a sus posibles vecinos.

«Pasa lo mismo que en el resto de España, porque falta vivienda», resume Juan Carlos Cruzado, concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Teruel. El responsable del área en la capital cuenta que se han lanzado líneas de subvenciones para familias o para rehabilitación, pero que «la falta» de hogares es lo que complica las soluciones. Hay medidas que ya se están ejecutando, como el uso de suelos dotacionales (para mobiliario público) para levantar nuevas viviendas: «Hemos cedido una parcela al Gobierno de Aragón para 104 pisos, que se destinaran a alquileres asequibles para jóvenes».

«Podemos ceder suelos y acelerar la tramitación para agilizar la construcción en promociones libres», destaca Cruzado, que asegura que en el Ayuntamiento de Teruel ya se han firmado «dos convenios con los que esperamos que se levanten unas 1.500 viviendas». La decisión del consistorio es «echar una mano para todo lo que haga falta» y «facilitar» las gestiones urbanísticas para el desarrollo de nuevas promociones en la capital.

El propio Cruzado admite que el crecimiento «continuado» del Aeropuerto de Teruel está obligando a los municipios a adaptar su oferta habitacional. «Se nota mucho en los municipios cercanos y las localidades más pequeñas lo notan más», analiza el concejal de Vivienda, que considera que en Teruel «se percibe en menos proporción», aunque el cambio se observa «desde que comenzó la actividad en el aeropuerto».

Como responsable del ramo en el municipio, Cruzado es el encargado también de dialogar sobre la situación inmobiliaria con los alcaldes pedáneos de barrios como Caudé o Concud, dos de los emplazamientos más cercanos al Aeropuerto de Teruell. «Estamos al corriente», explica el edil, que asegura que en el consistorio «se sabe que hay demanda de vivienda y que piden más promociones».

Más allá de la capital

«No hemos notado esa tensión hasta ahora», opina Raquel Clemente (PP), alcaldesa de Celadas, que sí que siente que en los últimos tiempos «llama mucha gente para preguntar por casas». La regidora y su equipo sienten que son «gestores inmobiliarios» más que políticos, en ocasiones, porque ayudan a los interesados en buscar casa o ponerla en alquiler. Celadas tiene seis viviendas municipales y todas están en alquiler, mientras prepara una nueva y una rehabilitación gracias al apoyo de la DPT y la DGA.

Clemente opina que «el papel de los ayuntamientos no es hacer vivienda, aunque sí puede facilitar y buscar nuevas formas para lograr que la gente encuentre casa». En Celadas han contratado hasta una empresa «intermediaria, que colabora y busca fórmulas»: «Salieron varias casas y se alquilaron en el momento». Clemente destaca que «la colaboración publico-privada» y la falta de apalancamiento en los pequeños municipios: «Si alguien compra mañana un solar para construir en Celadas, no habrá retrasos porque aquí se tramitan muchos menos expedientes».

La alcaldesa siente «cierta impotencia» por no poder dar todas las posibilidades que le gustaría a los interesados. Pero celebra otras buenas noticias que están dando una segunda vida al municipio: «Hay mucha gente del pueblo que trabaja en el aeropuerto, muchos jóvenes que han vuelto a abrir las casas de sus abuelos y ahora viven ahí». Clemente analiza «los nuevos empleos y la nueva riqueza» que nacen alrededor de este gigante aeronáutico, que también impacta positivamente «en oficios tradicionales como la carpintería, con mucha conexión con el aeropuerto». Cierra: «Está generando una ciudad paralela que trae crecimiento económico a la zona y genera un nuevo perfil a todos, hacia una economía más técnica».

Santi Rodríguez (PSOE) es el alcalde de Gea de Albarracín. Controla los datos: «Tenemos 53 viviendas para alquiler permanente y todas están completas». «Cada vez vienen más trabajadores de Platea o del Aeropuerto de Teruel», cuenta Rodríguez, que lamenta que estos empleados «no caben» por la escasa oferta que el pequeño municipio puede dar en estos momentos.

Y eso que se ha trabajado para ampliar el número de casas disponibles. «En enero sacamos las ocho viviendas por la reforma del antiguo cuartel de la Guardia Civil», explica el alcalde, contento de haber sacado esa rehabilitación con el Miteco y fondos europeos. La oferta, como en rebajas, duró poco: «Al día siguiente ya estaba todo alquilado». Rodríguez celebra también las ayudas a la rehabilitación del Gobierno autonómico, porque «están bien aunque no solucionan el problema». «Sí nos sirven para acondicionar lo que ya tenemos», concreta el regidor de Gea de Albarracín.

Este pequeño consistorio tiene un presupuesto anual de medio millón de euros, aproximadamente. «No podemos invertir en vivienda», cuenta Rodríguez, que reserva esa acción para «municipios con más presupuesto». En estos momentos, en Gea de Albarracín, sí hay activa una promoción de viviendas unifamiliares en la zona de San Antonio, pero el proyecto se encuentra «paralizado» según comenta el alcalde. El regidor no quiere poner tropiezos en el desarrollo urbanístico: «Si llegara una iniciativa privada, podríamos obtener el suelo para facilitar esa hipotética promoción».