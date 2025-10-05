El Aeropuerto de Teruel, un generador para cambiarlo todo en la provincia

Es un adolescente todavía, pero el Aeropuerto de Teruel ya se ha convertido en una referencia económica e industrial para toda la comunidad autónoma. «El mayor generador de empleo de Teruel», asevera Alejandro Ibrahim, primer y único director del complejo logístico, orgulloso de la pieza industrial que tiene entre manos desde mediados de 2012.

En la actualidad, más de 800 trabajadores se reparten entre las 11 empresas afincadas de manera permanente en el Aeropuerto de Teruel. Un recuento que se amplía si se mira a firmas que se encuentran fuera del complejo, pero directamente relacionadas con la vida que hay dentro de él. «Pasaremos a 1.000 empleos directos pronto», asegura Ibrahim, que certifica «el efecto positivo en lo económico, social y tecnológico» en la provincia, con la generación de «una industria de calado mundial». Los impactos tienen nombres y apellidos, los de los trabajadores y las empresas, y cifras: «Calcula lo que significa 1.000 personas trabajando junto a una ciudad de unos 36.000 habitantes».

Ibrahim destaca que el Aeropuerto de Teruel ha logrado generar «un radio de influencia grande», que también ha cambiado el panorama inmobiliario de la zona. «Ves más casas y grúas trabajando», especifica el director del complejo logístico, que cuenta el desarrollo conjunto de «la ciudad de Teruel, el polígono Platea, el propio aeropuerto y los pueblos más cercanos a la industria».

Cambia la imagen de los municipios y cambia la imagen de los trabajadores que no fichan en la entrada del aeropuerto. «Hay empresas actuando en función de las novedades y hay firmas logrando perfiles especializados», nota Ibrahim, que tiene ejemplos para demostrarlo: «Los carpinteros de la zona se están especializando y ahora se trabaja mucho elaborando las cajas de madera que se necesitan para el traslado de las piezas de los aviones». El director del Aeropuerto de Teruel avanza que empresas productoras de plástico también están adaptando su producción a los requisitos de la industria aeronáutica.

Desde el inicio de su actividad, todo ha cambiado porque ahora todo es más grande en el Aeropuerto de Teruel. Ibrahim recuerda que cuando entró por primera vez en la plataforma «no había ni personas ni aviones» y que desde entonces se ha desarrollado la idea «original»: «Que crezca la actividad industrial ligada a la innovación y a los servicios aeronaúticos». El director del complejo defiende que se ha logrado «dar infraestructura industrial innovadora que de servicios a más industrias y a otros aeropuertos».

El rumbo de los aviones cambia en los viajes, pero el del aeropuerto turolense no tiene previsto ningún tipo de desvío. «Queremos seguir estando especializados en algo que cuando comenzamos no existía y que la industria todavía demanda», explica Ibrahim, que presume de las principales labores que se llevan a cabo en el aeropuerto, desde la reparación, montaje o pintado de aviones hasta la prueba de nuevos proyectos aeronáuticos, como el lanzamiento de cohetes espaciales.

La influencia del Aeropuerto de Teruel en la zona va mucho más allá del desarrollo económico de la provincia o de la lucha contra la despoblación, con las solicitudes de nuevos trabajadores de vivienda en la que comenzar un nuevo proyecto. Ibrahim destaca que el tejido educativo también se ha visto beneficiado en la provincia por el desarrollo del complejo industrial. «La universidad crece, hay 2.000 estudiantes y muchos están centrados en carreras técnicas o económicas que pueden encontrar su hueco en el entorno del aeropuerto», destaca el director, que asegura que «ingeniería aeroespacial va a llegar al campus de Teruel».

El desarrollo no va solo en la formación universitaria, ya que la FP de técnico de mantenimiento aeromecánico en el Segundo de Chomón: «Hay casi una treintena de alumnos por curso y todos tienen prácticas en el aeropuerto. Muchos, cuando acaban, encuentran empleo en algunas de las empresas de la plataforma».