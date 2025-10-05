Aragón y la España Vaciada protagonizan en Madrid una marcha masiva por la defensa del medio rural

No suena a nuevo, al revés, han sido varias veces las que la España rural, esa que se llama España Vaciada, ha llevado su protesta a las calles de Madrid. Un grito conjunto de territorios despoblados que exigen igualdad de condiciones. Hoy, una vez más, se han trasladado hasta la capital para exigir los mismos derechos que el resto. Una nutrida representación del territorio aragonés ha llevado sus reivindicaciones particulares hasta Madrid, donde ha arrancado una multitudinaria marcha.

La coordinadora del movimiento social Salvemos el mundo rural agredido, a la que se han adherido más de 500 plataformas y entidades, ha salido a la calle para repetir las reivindicaciones que agreden y amenazan al medio rural.

Una manifestación que pretende ser un punto de inicio de una reivindicación que busca la unidad de colectivos y personas, para "defender el futuro de este país". "Están promoviendo el medio rural como territorios de sacrificios provocando la mayor destrucción del medio ambiente de la historia, expropiando a sus habitantes”, recuerdan desde la coordinadora que destaca el “continuo abandono" al que se enfrentan los ciudadanos, a los que "no se trata con igualdad” en servicios y comunicaciones. Resaltan que el medio rural necesita un desarrollo sostenible en todos los aspectos, no el que están imponiendo el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Han destacado la unión que están llevando a cabo en defensa del medio rural. “No hace falta estar de acuerdo en todo, porque en lo fundamental estamos de acuerdo, en salvar el mundo rural”. Defienden que luchan “contra los intereses del puro negocio de fondos de inversión con la captación de fondos europeos que están especulando en el medio rural”.

Pancarta exigiendo un medio rural vivo, esta mañana en Madrid. / SERVICIO ESPECIAL

Han realizado un llamamiento a las personas que viven en las ciudades, recordando que el medio rural les proporciona alimentos con el sector primario, oxígeno con sus bosques, salud con su biodiversidad, tranquilidad cuando lo visitan, y que es necesario que se impliquen.

En la campaña de difusión están contando con la colaboración de personas conocidas, entre ellas el periodista y naturalista Joaquín Araújo, la cantante Rozalén o el escritor Jesús Sánchez Adalid. También El escritor turolense Javier Sierra, la agricultora, ganadera y activista segoviana Rosa Arranz, y el científico del CSIF y divulgador Fernando Valladares, serán los encargados de dar voz ante los asistentes a un manifiesto redactado por el propio Javier Sierra a partir de las demandas de los 400 colectivos que están convocados a salir a las calles de Madrid bajo diferentes temáticas: 217 plataformas de ALIENTE en contra de las macrorrenovables; 90 en contra de la ganadería industrial o macrogranjas; 60 colectivos de la Revuelta de la España Vaciada que luchan para revertir la despoblación; 30 plataformas antiminas; 30 plataformas en contra del biogás; 15 colectivos que defienden el ferrocarril y la mejora de infraestructuras por carretera; además de AMARME (Alianza del Mar Menor), por la defensa del agua; plataformas en defensa de la sanidad pública y federaciones de asociaciones vecinales.