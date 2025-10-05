Cuánto cuesta vivir en el pueblo más rico y en el más pobre de Aragón

Los municipios colindantes con Zaragoza siguen acaparando las posiciones de cabeza en la clasificación de los municipios con mayor renta media por persona, una situación que contrasta con el lado opuesto de la balanza. Pero también nos encontramos con la imagen contraria. La provincia zaragozana también tiene los municipios con menor renta, si bien hay que tener en cuenta que los más pequeños, para la Agencia Tributaria, se concentran en una misma categoría que tiene disparidad de cifras.

La provincia de Zaragoza se puede apreciar un mapa de claros contrastes socioeconómicos. A escasos kilómetros de la capital aragonesa, Villanueva de Gállego lidera el ranking de los municipios con mayor renta media por persona, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio fiscal de 2023. Esta localidad ha conseguido superar a Cuarte de Huerva que llevaba encabezando este ránking desde hace ocho años.

En el extremo contrario, Ricla es el municipio de la provincia de Zaragoza con menor renta media por persona. La localidad zaragozana posee una renda media bruta de 20.149 euros por habitante y 17.113 euros de renta media disponible. Por ponerlo en contexto, Villanueva de Gállego tiene 37.697 euros de renta media bruta y una disponible de 29.578.

La diferencia del precio de la vivienda entre ambas localidades

Los precios de compra en Villanueva de Gállego se sitúan entre lolos más elevadose la zona. Según los datos inmobiliarios más recientes, el coste medio de un piso ronda los 1.800 euros por metro cuadrado, lo que significa que una vivienda de 90 metros puede superar fácilmente los 200.000 euros. En el caso de las casas, la media se mantiene en torno a 1.400 euros por metro cuadrado.

Esta tendencia responde al atractivo del municipio. Su cercanía con Zaragoza, la presencia de equipamientos universitarios o un perfil socioeconómico con mayor poder adquisitivo impulsan la demanda en esta localidad colindante con la capital aragonesa. Si nos centramos en Ricla, el escenario es muy distinto.

La localidad de la comarca de Valdejalón tiene un precio medio por metro cuadrado que apenas alcanza los 500 euros, según los últimos datos inmobiliarios. Es posible encontrar casa por poco más de 50.000 euros, una cifra impensable si lo comparamos con Villanueva de Gállego. Los vecinos de Ricla declaran de media unos 17.800 euros brutos al año, frente a los ingresos significativamente superiores de Villanueva de Gállego.

Este contraste deja ver un fenómeno frecuente en el territorio aragonés: mientras algunos municipios crecen y atraen población gracias a su dinamismo económico y proximidad a Zaragoza, otros luchan contra la despoblación y la falta de inversión, aunque su bajo precio de vivienda pueda resultar atractivo. Villanueva de Gállego y Ricla se convierten así en dos ejemplos opuestos de cómo renta y vivienda marcan la vida de los pueblos.