La factura millonaria del agua y el barro en el sur de Zaragoza: "Hay casas que lo han perdido todo"

Una semana después de la gran tormenta que azotó a la ciudad de Zaragoza y su entorno, sobre todo a los municipios del sur del área metropolitana, el olor a barro aún impregna las calles de Cadrete, María de Huerva, Cuarte de Huerva o la urbanización de Santa Fe. Los vecinos continúan sacando muebles a la acera para limpiar sus casas, las brigadas municipales retirando toneladas de lodo y los alcaldes hablan ya de daños «millonarios» a falta de un balance más pormenorizado de los destrozos.

Varios vecinos realizan labores de limpieza en Cadrete. | EL PERIÓDICO

Las lluvias torrenciales del pasado domingo dejaron a su paso más de un millar de viviendas afectadas, decenas de garajes inundados y cientos de vehículos afectados en la ribera del Huerva, donde el agua desbordó los barrancos y anegó urbanizaciones enteras.

«Ahora empieza a coger algo de color el municipio, pero limpias no están las viviendas», resume José Bellido, alcalde de Cadrete, el municipio más golpeado por la riada. «Hemos tenido entre 400 y 500 viviendas afectadas en mayor o menor medida, y más de 200 coches siniestrados». Los daños en infraestructuras municipales son también múltiples y cuantiosos. «Solo reparar el suelo del pabellón deportivo costará 300.000 euros», señala como ejemplo. Las piscinas, el gimnasio y varias dependencias municipales permanecen inutilizadas. «En la zona deportiva hay que darle mano a todo, y en los polígonos también hay empresas que lo han perdido todo», lamenta.

Las zonas más castigadas se concentran en el casco urbano, Santa Fe y las zonas de Corona y Colinas. «Hay casas que lo han perdido todo. La gente ha tenido que tirar cocinas, muebles, todo lo que tenían dentro», relata el alcalde, que insiste en que la ayuda vecinal ha sido ejemplar. «La gente joven del pueblo se ha volcado totalmente. Por ayuda no ha sido», afirma.

María de Huerva: “El barro en todos los rincones”

Los ayuntamientos han solicitado ya la declaración de zona catastrófica, que permitirá recibir fondos estatales para costear las reparaciones. Bellido agradece el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y la UME, pero advierte de que «queda muchísimo trabajo por hacer», solo el proceso de limpieza de polígonos y calles, que se prolongará «al menos otro mes».

En María de Huerva, el balance es algo más leve, pero las afecciones son generalizadas. «Dentro de la catástrofe tuvimos algo de suerte: se focalizó mucho en los dos barrancos que tenemos y en las calles afectadas por ellos», explica su alcalde, Joaquín Calleja. Aun así, el municipio contabiliza unos 60 vehículos dañados y decenas de viviendas gravemente afectadas, sobre todo en la avenida Zaragoza, donde los garajes y trasteros quedaron anegados. «Todavía hay vecinos sin gas y ascensores que no funcionan. Los garajes siguen inutilizados. El barro sigue apareciendo por todos los rincones», señala.

Las brigadas del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza han trabajado durante toda la semana en la limpieza, pero "queda muchísimo por hacer". “El problema es que el barro se va secando y se convierte en polvo, que pasa de una zona a otra", reconoce Calleja.

Cuarte aprende de la experiencia de 2023

En Cuarte de Huerva, la experiencia del episodio de inundaciones de 2023 ha permitido ahora reaccionar “de una manera más operativa y más efectiva”, asegura la alcaldesa, Elena Lacalle». "Hemos vuelvo a vivir un mal trago, pero esta vez se nos ha ayudado a ejecutar la emergencia con más agilidad, hemos contado con muchísima más ayuda", subraya, al tiempo que agradece el apoyo de la DGA y la DPZ.

Aunque los daños en esta localidad han sido menores que hace dos años, Lacalle advierte de que las pérdidas siguen siendo importantes. "En 2023 cerramos con un balance global de unos 32 millones. Ahora han sido menos los afectados, pero los que ha habido lo han sido con mayor intensidad", afirma.

Actuaciones en los barrancos

Los alcaldes apuntan a una misma causa estructural: la falta de infraestructuras hidráulicas y la canalización deficiente de los barrancos. «Cuando se construyó la autovía, se pasó de tener 17 salidas de los barrancos a solo cuatro. Todo va encañonado y cuando cae una tromba, el agua baja con una fuerza brutal», denuncia Bellido. «La actuación prioritaria, y casi urgente, tiene que ser en los barrancos»; apunta Calleja.

En la misma línea, la alcaldesa de Cuarte insiste en que la prioridad debe ser ahora prevenir nuevos episodios, dado que la crisis climática está provocando fenómenos cada vez más frecuentes y extremos. “Lo que hay que hacer es proteger el municipio, no nos queda más remedio, y es algo que llevamos demandando desde hace dos años”, explica.

Tras las riadas de 2023, el ayuntamiento encargó un estudio sobre el comportamiento de los barrancos y posibles medidas para mitigar el efecto del agua, elaborado por una ingeniería que trabaja habitualmente con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Ante la falta de respuesta, el consistorio ha convocado una reunión técnica para el próximo 20 de octubre con todas las Administraciones implicadas a fin de debatir las posibles actuaciones, algo que ya promovió hace un tiempo sin recibir respuesta de la CHE o carreteras del Estado. “Parece ser que esta vez nos van a hacer caso”, señala la regidora.