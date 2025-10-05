El silencio de Vox por Gaza y las cuentas por cuadrar en Aragón: el precio de una ausencia que pesa

Hay veces en política que el gesto más inocente se convierte en un malentendido, que se torna en polémica, y esa polémica alcanza una dimensión tal que es imposible de detener y se lleva por delante carreras que se habían desarrollado, hasta entonces, de forma impoluta. Otras veces, ese mismo gesto o uno más conflictivo pueden pasar desapercibidos. A veces, porque nadie los ve. Otras, porque nadie los denuncia. Y en los casos más remotos, porque hay una acumulación tal de polémicas y un descrédito en la asunción de responsabilidades del rival político que parece que hay cosas que no se podrán cambiar y se tienen que dejar pasar.

Esto último es lo que parece que ha ocurrido con la ausencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, la diputada de Vox Marta Fernández, que volvió a ejercer como tal y no como la segunda autoridad de la comunidad, que representa a la pluralidad de todos los aragoneses, en la última sesión del debate del estado de la comunidad.

Fernández no presidió el pleno, ni leyó la declaración institucional, ni estuvo en el minuto de silencio por las más de 70.000 víctimas del genocidio en Gaza, ni por los más de 1.000 asesinados por Hamás el fatídico 7 de octubre de 2023, ni por los centenares de víctimas de la extorsión y los ataques en Cisjordania.

La presidenta de las Cortes de Aragón decidió entrar después a presidir la sesión plenaria sin que su utilización del Parlamento aragonés haya despertado más que la petición de dimisión por parte del PSOE. No hubo una reacción coordinada de las cuatro fuerzas de la izquierda para pedir su salida al frente de una institución que representa a todos los diputados que los aragoneses eligieron con sus votos en las urnas en mayo de 2023. Ni siquiera hubo una referencia coordinada al día siguiente, aprovechando que había pleno. Pero tras la petición del PSOE, el PP salió a negarse a asumir la parte de responsabilidad que tiene, ya que fue con sus votos con los que Fernández llegó donde está, en el que fue el primer acuerdo del PP y Vox para la gobernanza de Aragón tras las últimas elecciones autonómicas.

¿Pero cómo va a dejar caer el PP a Marta Fernández ahora, por ausentarse de un minuto de silencio por las víctimas de Gaza, si ni siquiera la izquierda lo exige, y con los presupuestos de 2026 por aprobar? ¿Por qué, por el genocidio en Gaza, si en el PP tampoco se ponen de acuerdo para calificarlo como tal? ¿Cómo se va a poner en entredicho el único pacto que se mantiene de los que sellaron los partidos de la derecha y la ultraderecha en Aragón, ahora que se supone que tienen que volver a firmar un acuerdo para aprobar las cuentas más altas de la historia?

¿Por qué se va a relevar ahora a Fernández, y no cuando se dieron a conocer sus opiniones contrarias a la lucha feminista o negando el cambio climático? ¿Por qué, ahora, después de dos años de trabajo en los que ha intentado convertir La Aljafería en un referente cultural gracias a la inédita exposición de Goya? ¿Y por qué no?

La presidenta de las Cortes de Aragón utilizó su cargo para defender la posición de su partido político, contraria a las resoluciones de la ONU. Y cuando tuvo la oportunidad de explicar cuál fue el motivo institucional que le llevó a ausentarse, respondió precisamente con los argumentos de Vox.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un momento del pleno de esta semana, en las Cortes. / RUBEN RUIZ

La legislatura, en el alambre

Pero quizá la cuestión es que no es el momento de poner en riesgo los apoyos que pueden llevar a agotar la legislatura del PP en el Gobierno de Aragón. El presidente autonómico, Jorge Azcón, tiene las vías de comunicación abiertas con el partido de Santiago Abascal. En Aragón, el teléfono de su líder, Alejandro Nolasco, no suena. Pero hay relaciones, contactos, conversaciones, con la dirección del partido que tiene en su mano, con sus 7 votos, que Azcón pueda aprobar el "presupuesto más alto de la historia", con partidas para educación y sanidad que suben entre un 8 y un 9%. El que sería el segundo presupuesto de la legislatura y le daría oxígeno para llegar hasta 2027 sin forzar el adelanto electoral que planea Génova en parte de las comunidades que gobierna.

Evitar el adelanto electoral le permitiría a Jorge Azcón dar una imagen de estabilidad; diferenciarse del resto de barones; seguir desgastando a su principal rival, Pilar Alegría; y, más importante, culminar un proyecto político que apenas despega con una frustrada rebaja de impuestos, pero que ha cogido alas gracias a las inversiones internacionales milmillonarias.

Agotar el ciclo electoral le puede permitir, quizás, que las urnas se abran en Aragón con un Vox menos envalentonado y que haya retrocedido por su propio peso, permitiendo al PP recuperar ese espacio en el que siempre reinó y por el que se está desangrando a escala nacional.

Las líneas rojas de Vox ya evitaron que en 2025 hubiera presupuestos. Lo reconoció Azcón en el último pleno. La eliminación del Instituto Aragonés de la Mujer, dragar el río Ebro, incumplir las políticas del Pacto Verde Europeo e impedir la entrada de "inmigrantes ilegales" en Aragón fueron algunas de las peticiones de Vox. Y si se convocan las urnas y el resultado es el mismo, ¿volverán a plantear las mismas líneas rojas? ¿Volverá a ser necesario el pacto PP-Vox? Y entonces, ¿es mejor asumir sus postulados ahora, o después? Hay silencios que pesan tanto como las preguntas sin resolver.