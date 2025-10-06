Aspace Zaragoza moviliza apoyos en Aragón por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Hoy lunes, 6 de octubre, se celebra en todo el mundo el Día de la Parálisis Cerebral. Este año, bajo el lema Ya toca, el Movimiento ASPACE reclama con firmeza la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo, un compromiso inaplazable que debe transformar de raíz la forma en que nuestra sociedad garantiza la igualdad de derechos de miles de personas.

Para sumarse a este llamamiento estatal y reforzar su mensaje, Fundación Aspace Zaragoza ha invitado a referentes de distintos ámbitos sociales de Aragón, a través de una campaña bajo el lema Ya toca, haciendo tocar un timbre a modo reivindicativo y aunando esfuerzos por los derechos de las personas con parálisis cerebral. “Porque este toque de atención no es solo del movimiento asociativo, sino de toda la sociedad”, subraya la gerente de Aspace Zaragoza, Mónica Iglesias.

En Aragón, Aspace Zaragoza lleva más de 50 años trabajando por la inclusión real de las personas con parálisis cerebral. La entidad atiende actualmente a cerca de 90 personas en su Centro de Atención Integral, mediante plazas concertadas y concierto educativo con el Gobierno de Aragón, que incluye centro escolar, centro de día, residencia y unidades de convivencia, y desarrolla programas innovadores en los ámbitos educativo, terapéutico, ocupacional y basal. Lo hace desde un modelo centrado en la persona, que apuesta por los apoyos personalizados y continuados a lo largo de toda la vida.

Aspace Zaragoza suma apoyos a la campaña del Día Mundial de la Parálisis cerebral / Servicio especial

Las personas en, el centro

Aspace Zaragoza reclama que la estrategia estatal reconozca y fortalezca este modelo, asegurando una financiación estable y suficiente que garantice la sostenibilidad de las entidades Aspace y permita ampliar plazas y servicios para quienes más lo necesitan. “No puede haber inclusión sin equidad, ni equidad sin coordinación. Necesitamos protocolos comunes, coordinación sociosanitaria real y una mirada compartida que ponga a la persona en el centro”, enfatiza Mónica Iglesias.

“Esta estrategia no es solo una demanda de las entidades que trabajamos cada día con las grandes necesidades de apoyo: es un reto de país. Una sociedad que cuida de quienes más lo necesitan es una sociedad más justa, cohesionada y humana”. “Por ello es necesario crear sinergias entre las entidades que prestamos servicios a personas con parálisis cerebral y las administraciones públicas, e ir todos a una por la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y patologías afines” añade la gerente de Fundación Aspace Zaragoza.

En España, hay más de 120.000 personas con parálisis cerebral. El 80 % de ellas necesita apoyos constantes, las 24 horas del día, los 365 días del año, para poder realizar actividades básicas de la vida diaria o participar en la comunidad. Hablamos de grandes necesidades de apoyo que requieren respuestas estructurales, no parches temporales.