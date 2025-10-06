Atrium Residencial: la promoción de obra nueva en Zaragoza con áticos y viviendas de hasta 5 dormitorios

Las promociones de obra nueva en Zaragoza son una clara tendencia en el mercado inmobiliario. En un mundo donde cada vez es más difícil encontrar viviendas de obra nueva, aparece Atrium Residencial, una promoción inmobiliaria de Aragón Siglo XXI. En la zona de expansión del Anillo Verde de Zaragoza, nace la propuesta inmobiliaria de Atrium, con la promoción que ofrecerá confort y espacio para todos.

Viviendas obra nueva Zaragoza con todo lo que necesitas

Atrium Residencial ofrece 98 viviendas de 1 a 5 dormitorios en Calle Biel, un barrio que transmite paz, confort y mucha tranquilidad; cercano a comercios, zonas verdes y con buenas conexiones a otros lugares. Esta promoción de pisos nuevos en Zaragoza apuesta por un diseño contemporáneo con cocinas diáfanas y conectadas al salón; terrazas amplias que sólo invitan a celebrar por todo lo alto la inauguración de tu nuevo hogar.

Áticos nuevos en Zaragoza

Un ático con terraza privada en una ciudad donde cada vez, este tipo de viviendas están más cotizadas, es un privilegio que sólo Atrium puede ofrecer. Los espacios al exterior que ofrecen estos áticos de obra nueva en Zaragoza son ideales para cenas o simplemente disfrutar de las vistas que ofrece.

Terrazas amplias e ideales para compartir momentos / cedida

Además, las viviendas de esta promoción inmobiliaria en Zaragoza ofrecen un gran tamaño, con hasta 4 dormitorios, terrazas cubiertas de hasta 85 metros cuadrados y zona lavadero, ideales para familias grandes o personas que solo quieren un espacio amplio y de confort para su día a día; todo ello, sin renunciar al confort y a un diseño contemporáneo. Por otro lado, las viviendas de 5 dormitorios de la promoción inmobiliaria Atrium Residencial, representan un producto casi imposible de encontrar en Zaragoza, con tres baños, zona de lavadero y hasta tres terrazas, incluyendo una descubierta de 85 m² en sus áticos dúplex, perfecta para eventos familiares y encuentros al aire libre.

Comprar viviendas de obra nueva en Zaragoza es disfrutar

La promoción de Atrium Residencial Zaragoza impulsada por Aragón Siglo XXI, incluye una piscina infinita acristalada en la cubierta, diseñada y creada para disfrutar de vistas panorámicas espectaculares mientras te relajas en ella y disfrutas de la vida que tanto soñaste. Además, cuenta con vestuarios, botiquín y espacios comunes que se adaptan a las necesidades de todos y cada uno de los residentes del complejo. Todo ello acompañado de su garaje y trastero privado con acceso directo a las viviendas.

Acabados premium / cedida

Amplitus, calidad y diseño contemporáneo en Atrium / cedida

Concierta tu cita ya mismo

Ahora puedes agendar una visita al piso piloto o showroom, donde obtendrás una atención diferenciada y personal desde el primer momento para que la experiencia sea única.

Tu nueva vivienda sostenible en Zaragoza

Amplitud para toda la familia / cedida

Innovación y sostenibilidad están a la orden del día cuando se trata de construcciones modernas, contemporáneas y actuales. La promoción de Atrium Residencial no es menos. Todas sus viviendas cuentan con calificación energética A, gracias a la combinación de aerotermia, suelo radiante, ventilación mecánica y placas fotovoltaicas. Esto quiere decir que el resultado será un mayor confort, ahorro en consumo y un estilo de vida más respetuoso con el medioambiente.

En un mercado donde apenas existen viviendas de gran tamaño en promociones nuevas, Atrium Residencial se posiciona como una oportunidad irrepetible para quienes buscan exclusividad, espacio y calidad Aragón Siglo XXI

Sí, es posible encontrar áticos de obra nueva y viviendas de 4 y 5 dormitorios en Zaragoza. La respuesta está en Atrium Residencial Zaragoza.

Tu nuevo hogar te espera.