Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

El presidente aragonés acusa a Sánchez de usar el "debate" para tapar la corrupción del PSOE mientras los socialistas le piden que asegure los derechos de las mujeres

Jorge Azcón, este lunes, junto a alumnos de Motostudent Unizar.

Jorge Azcón, este lunes, junto a alumnos de Motostudent Unizar. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que su Gobierno cumplirá con la ley del aborto después de que el Gobierno de España haya enviado un requerimiento a la comunidad para que ponga en marcha el registro de objetores, inexistente hasta la fecha en Aragón, así como en Islas Baleares, Asturias y Madrid. "Lo cumpliremos sin problemas", ha indicado Azcón.

Eso sí, el presidente aragonés no se ha olvidado de Sánchez en su valoración: "Casualmente ahora, 15 años después, Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades que no han cumplido con una parte de la ley", ha dicho. Es más, Azcón ha acusado al jefe del Ejecutivo central de usar este asunto para desviar la atención sobre sus "problemas de corrupción".

"Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra", ha afirmado Azcón, quien ha estimado que Sánchez "quiere poner el aborto en el centro del debate" porque no quiere que se hable de que "hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el PSOE se está financiando de forma ilegal". "A Sánchez no le importan las mujeres, lo que le importa son sus problemas de corrupción. Poner ahora el debate del aborto no cuela, no me lo creo", ha señalado.

Azcón ha recalcado que su Gobierno "respeta y respetará siempre las leyes", y que el registro se pondrá en marcha "sin ningún problema". Nadie está "cuestionando" la ley en este momento, ha reconocido el presidente aragonés.

Derechos de las mujeres

Por su parte, la diputada socialista  María Rodrigo ha criticado al presidente Azcón al considerar que, tras más de dos años de Gobierno, “demuestra que es un presidente insumiso cuando hablamos de los derechos de las mujeres aragonesas”.

El PSOE ha registrado este lunes una iniciativa parlamentaria para exigir algo que consideran "obvio" y reclamar que se cumpla la ley y se cree en Aragón el Registro de Personas Objetoras de interrupción voluntaria del embarazo. “Pedimos que Azcón garantice a las mujeres que puedan ejercer su derecho para la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública”, ha dicho Rodrigo.

En defensa de estos derechos de las mujeres, los socialistas apuestan por este registro como “herramienta indispensable para garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”.

Noticias relacionadas y más

La diputada se ha referido a la obligación legal y el consenso institucional para cumplir con la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023 para obligar a todas las comunidades autonómas a crear este listado de objetores. “Algo que Azcón, tras dos años de gobierno, sigue sin cumplir”, ha dicho la diputada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  3. Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
  4. Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
  5. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
  6. Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera
  7. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  8. Pablo López alarga el pregón con su música

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

Los consumidores tildan de “nulo” el acuerdo para elevar a 16 los festivos comerciales y cuestionan el papel de la Cámara

Los consumidores tildan de “nulo” el acuerdo para elevar a 16 los festivos comerciales y cuestionan el papel de la Cámara

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones
Tracking Pixel Contents