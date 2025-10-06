Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que su Gobierno cumplirá con la ley del aborto después de que el Gobierno de España haya enviado un requerimiento a la comunidad para que ponga en marcha el registro de objetores, inexistente hasta la fecha en Aragón, así como en Islas Baleares, Asturias y Madrid. "Lo cumpliremos sin problemas", ha indicado Azcón.

Eso sí, el presidente aragonés no se ha olvidado de Sánchez en su valoración: "Casualmente ahora, 15 años después, Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades que no han cumplido con una parte de la ley", ha dicho. Es más, Azcón ha acusado al jefe del Ejecutivo central de usar este asunto para desviar la atención sobre sus "problemas de corrupción".

"Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra", ha afirmado Azcón, quien ha estimado que Sánchez "quiere poner el aborto en el centro del debate" porque no quiere que se hable de que "hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el PSOE se está financiando de forma ilegal". "A Sánchez no le importan las mujeres, lo que le importa son sus problemas de corrupción. Poner ahora el debate del aborto no cuela, no me lo creo", ha señalado.

Azcón ha recalcado que su Gobierno "respeta y respetará siempre las leyes", y que el registro se pondrá en marcha "sin ningún problema". Nadie está "cuestionando" la ley en este momento, ha reconocido el presidente aragonés.

Derechos de las mujeres

Por su parte, la diputada socialista María Rodrigo ha criticado al presidente Azcón al considerar que, tras más de dos años de Gobierno, “demuestra que es un presidente insumiso cuando hablamos de los derechos de las mujeres aragonesas”.

El PSOE ha registrado este lunes una iniciativa parlamentaria para exigir algo que consideran "obvio" y reclamar que se cumpla la ley y se cree en Aragón el Registro de Personas Objetoras de interrupción voluntaria del embarazo. “Pedimos que Azcón garantice a las mujeres que puedan ejercer su derecho para la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública”, ha dicho Rodrigo.

En defensa de estos derechos de las mujeres, los socialistas apuestan por este registro como “herramienta indispensable para garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”.

La diputada se ha referido a la obligación legal y el consenso institucional para cumplir con la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023 para obligar a todas las comunidades autonómas a crear este listado de objetores. “Algo que Azcón, tras dos años de gobierno, sigue sin cumplir”, ha dicho la diputada.