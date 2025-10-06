Colisión múltiple en la A-23 en Villanueva de Gállego: seis personas heridas leves
El choque en cadena ha provocado importantes retenciones y el tráfico en sentido Zaragoza ha tenido que ser desviado a la N-330
Siete vehículos se han visto implicados a primera hora de este lunes en una colisión múltiple en el kilómetro 302 de la autovía A-23, en el término municipal de Villanueva de Gállego, en sentido Zaragoza. Según informa la Guardia Civil, seis personas han resultado heridas de carácter leve y han sido trasladadas a distintos hospitales de la capital aragonesa.
La colisión múltiple, ocurrida a las 6.30 horas, ha provocado el corte de la vía en ese punto kilométrico, causando importantes retenciones. Los agentes de la Benemérita han desviado el tráfico por la carretera lateral a la nacional N-330.
