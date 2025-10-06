Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colisión múltiple en la A-23 en Villanueva de Gállego: seis personas heridas leves

El choque en cadena ha provocado importantes retenciones y el tráfico en sentido Zaragoza ha tenido que ser desviado a la N-330

Retenciones en la A-23 como consecuencia del accidente, este lunes

Retenciones en la A-23 como consecuencia del accidente, este lunes / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Siete vehículos se han visto implicados a primera hora de este lunes en una colisión múltiple en el kilómetro 302 de la autovía A-23, en el término municipal de Villanueva de Gállego, en sentido Zaragoza. Según informa la Guardia Civil, seis personas han resultado heridas de carácter leve y han sido trasladadas a distintos hospitales de la capital aragonesa.

La colisión múltiple, ocurrida a las 6.30 horas, ha provocado el corte de la vía en ese punto kilométrico, causando importantes retenciones. Los agentes de la Benemérita han desviado el tráfico por la carretera lateral a la nacional N-330.

Otra imagen del atasco que se ha producido la mañana de este lunes en la A-23

Otra imagen del atasco que se ha producido la mañana de este lunes en la A-23 / SERVICIO ESPECIAL

TEMAS

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  3. Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
  4. Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
  5. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
  6. Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera
  7. Pablo López alarga el pregón con su música
  8. El municipio a 15 minutos de Zaragoza que se ha convertido en el tercero más rico de Aragón: “Aquí la gente ha mejorado”

Cuidado con el teléfono en Pilares: la Policía Nacional detecta los "puntos calientes" donde actúan las bandas que roban móviles

Cuidado con el teléfono en Pilares: la Policía Nacional detecta los "puntos calientes" donde actúan las bandas que roban móviles

El kebab de Ternasco asado vuelve a conquistar el Pilar desde las foodtrucks

El kebab de Ternasco asado vuelve a conquistar el Pilar desde las foodtrucks

Desarticulada una red que cometió 17 robos en Aragón y Soria con 4 detenidos, uno de ellos menor

Desarticulada una red que cometió 17 robos en Aragón y Soria con 4 detenidos, uno de ellos menor

Qué hacer este lunes, 6 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Qué hacer este lunes, 6 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

Colisión múltiple en la A-23 en Villanueva de Gállego: seis personas heridas leves

Colisión múltiple en la A-23 en Villanueva de Gállego: seis personas heridas leves

La soledad, un dolor que se puede aliviar simplemente escuchando

La soledad, un dolor que se puede aliviar simplemente escuchando

Atrium Residencial: la promoción de obra nueva en Zaragoza con áticos y viviendas de hasta 5 dormitorios

Atrium Residencial: la promoción de obra nueva en Zaragoza con áticos y viviendas de hasta 5 dormitorios
Tracking Pixel Contents