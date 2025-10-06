La DPZ exige a Azcón que ayude a financiar un vertedero provincial en Zaragoza y "compense" a sus ayuntamientos

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha reclamado al Gobierno de Aragón que compense a la institución provincial por la puesta en marcha del servicio Ecoprovincia, que ya ha cumplido dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos y desde su puesta en marcha ya ha gestionado más 160.000 toneladas de residuos.

Antes, toda esa basura se enterraba en un vertedero sin ningún tratamiento previo, han recordado desde la DPZ, para agregar que en la actualidad se lleva a las plantas de transferencia que se ha construido en distintos puntos de la provincia y desde allí se transporta hasta Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse. "Hace un año ya dijimos que el servicio Ecoprovincia ha sido un éxito rotundo y un ejemplo a seguir, y la prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea hacer lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel", ha destacado Sánchez Quero.

Asimismo, ha pedido al Gobierno de Aragón "una compensación" por el esfuerzo económico que ya ha hecho la DPZ "por haberle hecho el trabajo" para así "no agraviar a la provincia de Zaragoza". El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular (Girapec), presentado en octubre del año pasado, plantea construir plantas de transferencia intermedias en Barbastro, Fraga y Alcañiz y centros de tratamiento de residuos en los vertederos de Huesca y Teruel.

Solución a los pueblos

"Fuimos pioneros y nos adelantamos para dar una solución a nuestros pueblos, no puede ser que ahora el Gobierno de Aragón pague las infraestructuras necesarias para gestionar la basura de los municipios de Huesca y de Teruel y no tenga en cuenta el esfuerzo económico que ya ha hecho la Diputación de Zaragoza, sería un agravio inaceptable para nuestra provincia", ha defendido el presidente de la DPZ.

Del mismo modo, Sánchez Quero ha recalcado que la DPZ ha asumido un coste de 24 millones de euros para que los ayuntamientos zaragozanos solo tengan que pagar la tasa por reciclar su basura en el centro de tratamiento de residuos de Zaragoza (CTRUZ) y exige también fondos autonómicos para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos que va a construir la DPZ para no depender de las instalaciones de la capital aragonesa.

La ley obliga a reciclar al menos el 50% de la basura y el porcentaje subirá Ecoprovincia empezó a funcionar con 245 ayuntamientos adheridos y desde entonces se han sumado otros 20, así que ya llega a 265 municipios. Solo ha habido cinco consistorios zaragozanos que hasta ahora han preferido no sumarse al servicio a pesar de que la legislación española y comunitaria obliga a los ayuntamientos a reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales y de que ese porcentaje se va a ir incrementando progresivamente.

"Con el servicio Ecoprovincia desde la Diputación de Zaragoza hemos resuelto el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir esos objetivos de reciclaje. Esa es la esencia de la Diputación, apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños", ha subrayado Sánchez Quero, que también ha recalcado que la puesta en marcha del servicio Ecoprovincia ha permitido que en la provincia de Zaragoza ya no haya vertederos en los que la basura se entierre sin ningún proceso de reciclaje previo. "El de Calatayud se colmató sin que hiciera falta construir uno nuevo y el último que quedaba, el de Ejea de los Caballeros, dejó de recibir residuos domésticos en agosto de 2023", ha rememorado el presidente.

Así está el proyecto Ecoprovincia

Ecoprovincia es un servicio público impulsado y financiado por la Diputación de Zaragoza para que todos los municipios zaragozanos puedan reciclar la basura del contenedor verde y dejen de enterrarla directamente cumpliendo así la legislación española y europea, que ya obliga a reutilizar al menos el 50% de los residuos domésticos y comerciales y además va ir aumentando ese porcentaje.

Para hacerlo posible, la DPZ ha construido seis plantas de transferencia en distintos puntos de la provincia en las que se recibe y se compacta la basura. Desde allí se transporta hasta el CTRUZ en camiones estancos de 24 toneladas que por su gran capacidad de carga permiten optimizar cada desplazamiento. La Diputación de Zaragoza ha asumido el coste tanto de las plantas de transferencia como del transporte de los residuos hasta Zaragoza para que los ayuntamientos solo tengan que pagar la tasa por utilizar el CTRUZ.

La planta de transferencia de Ejea de los Caballeros centraliza los residuos de los 31 municipios de las Cinco Villas y ya ha gestionado más de 26.000 toneladas; mientras que la de La Almunia de Doña Godina da servicio a 44 ayuntamientos de Valdejalón, el Campo de Cariñena y el Aranda y ha gestionado más de 45.000 toneladas. Por su parte, Quinto recibe la basura de 35 municipios de la Ribera Baja del Ebro, el Campo de Belchite, el Bajo Aragón-Caspe, Monegros y la Comarca Central de Zaragoza. Ya ha gestionado más de 12.000 toneladas.

Calatayud centraliza los residuos de 102 municipios de la Comunidad de Calatayud y el Campo de Daroca y se ha encargado de más de 35.000 toneladas. En el caso de la de Borja, fue construida para dar servicio a 34 municipios del Campo de Borja y de Tarazona y el Moncayo, pero también recibe temporalmente la basura de los 17 ayuntamientos de la Ribera Alta del Ebro hasta que entre en funcionamiento la planta de Alagón, alcanzado la cifra de 40.000 toneladas de gestión. Por último, la de Alagón está terminada desde hace más de un año, pero se encuentra a la espera de recibir todos los permisos. Cuando se ponga en marcha dará a servicio a los 17 municipios de la Ribera Alta del Ebro.