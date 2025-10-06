Eboca abre una nueva etapa con el nombramiento de Manuel Torres como director general

Eboca, empresa de referencia en café, vending y soluciones coffee corner para empresas, ha anunciado el nombramiento de Manuel Torres como nuevo director general de la compañía oscense. Tras 29 años en la organización, asume esta responsabilidad con el objetivo de dar continuidad al proyecto iniciado por Raúl Benito Pertusa, quien pasará a ocupar el cargo de presidente no ejecutivo, centrado en estrategia, innovación y en custodiar la cultura corporativa de la compañía.

“Esto no es un relevo, es la suma de nuevas responsabilidades. Manuel conoce Eboca como pocos y tiene la energía y la visión para liderar la siguiente etapa”, señaló Raúl Benito, quien seguirá siendo la cara institucional de la empresa.

Trayectoria de Manuel Torres

Manuel Torres comenzó su carrera en Eboca en 1996 en un puesto operativo de verano. Desde entonces ha recorrido todas las áreas de la compañía: gestor de clientes, gestor comercial, dirección de zona y dirección comercial hasta llegar, en este momento, a director general.

“He crecido junto a Eboca a lo largo de este tiempo. Afronto este reto con la ilusión del primer día y con el compromiso de seguir construyendo juntos”, afirmó Torres.

Bajo el liderazgo de ambos, Eboca ha consolidado su reputación como una de las compañías más innovadoras del sector. Fue pionera en pagos electrónicos, telemetría en máquinas y pago móvil por app, y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, transformando, por ejemplo, los posos de café en abono ecológico.

Además, la empresa ha desarrollado un modelo propio de gestión interna, la “ebocracia”, basado en la transparencia, la corresponsabilidad y la organización por roles, que fomenta la participación activa de toda la plantilla.

Una historia coral con mirada de futuro

Fundada en 1980 en Huesca, Eboca cuenta hoy con cerca de 65 profesionales y presencia en Aragón, Lérida y Valencia, convirtiéndose en una de las empresas más relevantes de la capital oscense. La compañía combina tradición y modernidad, productos de café de especialidad y campañas de comunicación creativas como “Capitán Cafeína” o las vacas Lorenza y Valeria, símbolos de su apuesta por la calidad y la “buena leche”.

“Eboca no es solo una empresa de café. Es un proyecto coral que vive gracias a las personas que lo hacen posible”, destacó Raúl Benito.

El anuncio oficial del nuevo nombramiento de Manuel Torres como CEO de Eboca tuvo lugar el pasado miércoles a las 18.30 h en la sede de Eboca, situada en Cuarte (Huesca), en un acto que reunió a instituciones, colaboradores y amigos de la compañía. El encuentro contó con la participación de Raúl Benito, Manuel Torres y Juan Delgado como maestro de ceremonias y concluyó en un cóctel para los asistentes.