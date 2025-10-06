Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eboca abre una nueva etapa con el nombramiento de Manuel Torres como director general

La empresa oscense, referente del sector de máquinas expendedoras a nivel nacional,refuerza su modelo innovador y sostenible con una transición que apuesta por la continuidad y el futuro compartido

Manuel Torres, nuevo director general de Eboca, y Raúl Benito, presidente no ejecutivo de la empresa.

Manuel Torres, nuevo director general de Eboca, y Raúl Benito, presidente no ejecutivo de la empresa. / Eboca

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Eboca, empresa de referencia en café, vending y soluciones coffee corner para empresas, ha anunciado el nombramiento de Manuel Torres como nuevo director general de la compañía oscense. Tras 29 años en la organización, asume esta responsabilidad con el objetivo de dar continuidad al proyecto iniciado por Raúl Benito Pertusa, quien pasará a ocupar el cargo de presidente no ejecutivo, centrado en estrategia, innovación y en custodiar la cultura corporativa de la compañía.

“Esto no es un relevo, es la suma de nuevas responsabilidades. Manuel conoce Eboca como pocos y tiene la energía y la visión para liderar la siguiente etapa”, señaló Raúl Benito, quien seguirá siendo la cara institucional de la empresa.

Trayectoria de Manuel Torres

Manuel Torres comenzó su carrera en Eboca en 1996 en un puesto operativo de verano. Desde entonces ha recorrido todas las áreas de la compañía: gestor de clientes, gestor comercial, dirección de zona y dirección comercial hasta llegar, en este momento, a director general.

“He crecido junto a Eboca a lo largo de este tiempo. Afronto este reto con la ilusión del primer día y con el compromiso de seguir construyendo juntos”, afirmó Torres.

Bajo el liderazgo de ambos, Eboca ha consolidado su reputación como una de las compañías más innovadoras del sector. Fue pionera en pagos electrónicos, telemetría en máquinas y pago móvil por app, y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, transformando, por ejemplo, los posos de café en abono ecológico.

Además, la empresa ha desarrollado un modelo propio de gestión interna, la “ebocracia”, basado en la transparencia, la corresponsabilidad y la organización por roles, que fomenta la participación activa de toda la plantilla.

Una historia coral con mirada de futuro

Fundada en 1980 en Huesca, Eboca cuenta hoy con cerca de 65 profesionales y presencia en Aragón, Lérida y Valencia, convirtiéndose en una de las empresas más relevantes de la capital oscense. La compañía combina tradición y modernidad, productos de café de especialidad y campañas de comunicación creativas como “Capitán Cafeína” o las vacas Lorenza y Valeria, símbolos de su apuesta por la calidad y la “buena leche”.

“Eboca no es solo una empresa de café. Es un proyecto coral que vive gracias a las personas que lo hacen posible”, destacó Raúl Benito.

Noticias relacionadas y más

El anuncio oficial del nuevo nombramiento de Manuel Torres como CEO de Eboca tuvo lugar el pasado miércoles a las 18.30 h en la sede de Eboca, situada en Cuarte (Huesca), en un acto que reunió a instituciones, colaboradores y amigos de la compañía. El encuentro contó con la participación de Raúl Benito, Manuel Torres y Juan Delgado como maestro de ceremonias y concluyó en un cóctel para los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  3. Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
  4. Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
  5. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
  6. Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera
  7. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  8. Pablo López alarga el pregón con su música

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

El Gobierno exige a Aragón que cree el registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto

Los consumidores tildan de “nulo” el acuerdo para elevar a 16 los festivos comerciales y cuestionan el papel de la Cámara

Los consumidores tildan de “nulo” el acuerdo para elevar a 16 los festivos comerciales y cuestionan el papel de la Cámara

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

'El Pilar es una fiesta' para los más mayores

Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

Azcón, ante la falta del registro de objetores al aborto en Aragón: "Cumpliremos la ley sin problemas"

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Así será el tiempo en la semana grande de las Fiestas del Pilar: riesgo de lluvia, cierzo y temperaturas máximas

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones

Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones
Tracking Pixel Contents