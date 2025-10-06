¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció la futura concertación del Bachillerato en la comunidad, empezando por centros repartidos por las tres provincias, a partir del curso 2026-2027. El anunció cayó bien entre las familias de la escuela concertada, y mal entre las que defienden la escuela pública y reclaman más fondos en los presupuestos para cubrir las necesidades de infraestructuras y profesorado que se repiten año tras año. Sin embargo, el anuncio del jefe del Ejecutivo se quedó algo corto para los primeros, que exigen "ambición" al presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP, y le recuerdan que la medida "ya formaba parte de su programa electoral en 2023".

Casi tres años después, está sobre la mesa la posibilidad de ampliar los conciertos en Aragón, con un presupuesto todavía por determinar y que en el Departamento de Educación guardan con celo. No lo dio a conocer el presidente aragonés, que sí avanzó que el presupuesto global de la consejería crecerá "un 9%" si logran aprobar las cuentas de 2026. Y recalcó que extender los conciertos educativos forma parte de su "pensamiento político". "Este Gobierno considera que es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida. Defendemos y apoyamos la educación concertada en todos los niveles", dijo Azcón. Hasta ahora, Aragón destina el 12,4% de su gasto público a la concertada, un porcentaje que se traduce en 178,5 millones de euros cada año, según el último informe del Ministerio de Educación, con datos de 2022.

Pero nada se sabe, ni siquiera una estimación, de cuánto costaría a las arcas públicas iniciar la extensión de los conciertos a la etapa del Bachillerato, ni cuántos alumnos podrían acogerse a ello. Hoy, los representantes de las familias de la escuela concertada se reúnen en el Departamento de Educación para intentar avanzar y concretar esta propuesta.

"Este anuncio ya se nos prometió en el programa electoral de 2023 y, aunque hubo satisfacción por escucharlo, también insatisfacción por estar a mitad de legislatura y que no se haya avanzado nada", explica Miguel Ángel Sarralde, presidente de Fecaparagón, organización que congrega a las familias de la escuela concertada en Aragón.

Para ellos, concertar el Bachillerato en los centros que tienen conciertos en la etapa de Secundaria supondría "dar respuesta a las carencias que tenemos y por las que nos sentimos perjudicados". Entre otras cuestiones, señala Sarralde, "por la desigualdad de oportunidades que tenemos, porque a nuestros hijos no les podemos ofrecer la enseñanza con el mismo equipo docente y con los mismos compañeros, lo que redundaría en una mejor inserción laboral y universitaria".

La "libertad de elección"

Con todo, esta es una realidad que afrontan las familias y que conocen cuando deciden llevar a sus hijos a un colegio privado o concertado, "pero eso no hace que esta necesidad desaparezca", subraya Sarralde, que asegura que extender los conciertos hasta el Bachillerato redundaría en una "libertad de elección real y una igualdad de oportunidades".

En la misma línea, José Manuel Murgoitio, miembro de la Junta de Escuelas Católicas de Aragón, dijo que "si se amplían los conciertos, las familias tienen libertad de enseñanza". "Con el sistema actual, solo pueden elegir el que tiene recursos económicos", defiende.

Una de las dudas que plantean desde Fecaparagón tras el anuncio del presidente es que "no incluyó ningún colegio de la capital aragonesa dentro de esa primera fase de extensión de los conciertos, aunque es en Zaragoza donde existe una mayor demanda". Según anunciaron entonces, la concertación se iniciará en primero de Bachillerato con dos unidades en Teruel, dos unidades en Zuera (Zaragoza) y cinco unidades en Huesca, que "se irán ampliando en sucesivos cursos".

Desde el Departamento de Educación reconocieron que trabajan con este cronograma, y a expensas de la aprobación de las cuentas de 2026. También apuntaron que el desarrollo de la medida se hará teniendo en cuenta las necesidades de los centros, no solo el volumen de la demanda, que se concentra en Zaragoza.

Pero más allá de la propuesta del PP, está la "realidad de los centros concertados", dicen las familias. "Es un mito que los colegios concertados sean elitistas", resume Sarralde, que reconoce, sin embargo, que hay colegios que "tienen que avanzar en equidad y atender a la vulnerabilidad". La situación financiera de estos colegios privados es "plural". Los hay con las cuentas muy saneadas y otros, pendientes de un hilo. Así que es en estos casos en los que el salvavidas del dinero público sería imprescindible.

Todo ello en un sistema educativo en el que ningún niño ni adolescente se queda sin escolarizar, con una escuela pública con las puertas abiertas para todos, vengan de donde vengan y tengan los recursos que tengan. Por eso, desde Fapar, que agrupa a las familias de la escuela pública, rechazaron la ampliación de los conciertos. "No hay en Aragón ninguna necesidad, desde un punto de vista de escolarización, de incrementar el número de plazas escolares de Bachillerato", señalaron, y recordaron que hay "más de 700 vacantes disponibles en el primer curso de Bachillerato" en la ciudad de Zaragoza.