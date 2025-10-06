El Gobierno lanza las ayudas al coches eléctrico que pedirá Leapmotor para fabricar en Zaragoza

El Ministerio de Industria y Turismo ha lanzado la segunda convocatoria de ayudas de la cuarta edición del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), que contará con 400 millones de euros para impulsar la cadena de valor industrial de la movilidad sostenible. Estos son precisamente los fondos públicos a los que optará la firma china Leapmotor para financiar parte de su proyecto de producción en la planta automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

El ministro Jordi Hereu ha anunciado este lunes la apertura del programa, que gestionará la empresa pública Sepides y cuyo plazo de solicitudes se abrirá el próximo 14 de octubre a las 10.00 horas y se cerrará el 24 de octubre a las 14.00 horas. De los 400 millones disponibles, 250 se concederán en préstamos reembolsables y 150 en subvenciones directas. Según cómo evolucione la demanda de ayudas, se irá convocando el resto del presupuesto en sucesivas fases.

Esta convocatoria está específicamente diseñada para potenciar la realización de planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado, sus sistemas, subsistemas y componentes, y ciertos sistemas de infraestructura auxiliares necesarios para su despliegue.

A la espera de la adjudicación de ayudas

Leapmotor, que aspira a establecer en Zaragoza su base industrial para el mercado europeo de la mano de Stellantis, prevé presentar una solicitud a esta convocatoria con el fin de consolidar su implantación, según confirman a este diario fuentes cercanas a la compañía.

En realidad, las ayudas del Perte representan el último obstáculo pendiente para la ejecución de esta inversión, que aún no ha sido confirmada de forma oficial por la marca china ni por el grupo automovilístico dirigido por Antonio Filosa. Ambos aguardan la resolución de estas subvenciones, en un proceso similar al que vivió la gigafábrica de baterías de Figueruelas.

Si no surgen contratiempos y el proyecto obtiene el respaldo económico del Ministerio de Industria, la producción de vehículos eléctricos de Leapmotor arrancará en tierras aragonesas en el tercer trimestre de 2026. Inicialmente, se fabricará el modelo B10, al que se sumará más adelante el B05.

Hereu ha subrayado que el Perte VEC "consolida el liderazgo industrial de España en la transición hacia la movilidad eléctrica”, y ha recordado que el país “es el que más crece en ventas de coches de toda Europa", con 865.000 vehículos matriculados hasta septiembre, un 15% más que el año anterior.

Con este nuevo lanzamiento, el Ejecutivo español refuerza su compromiso con la reindustrialización verde y el impulso a la automoción eléctrica, un marco en el que el proyecto de Leapmotor en Zaragoza se perfila como uno de los más relevantes de esta última convocatoria de ayudas.

Concesionarios afectados por la Dana

Hereu, que ha hecho el anuncio durante la visita a un concesionario afectado por la Dana en Sedaví (Valencia), también ha avanzado los últimos datos de situación del Plan Reinicia Auto+. Hasta el momento, se han presentado 41.211 solicitudes y ya se han pagado un total de 38.537 por un valor de 199,4 millones de euros.

Del total de solicitudes presentadas, 22.438 corresponden a vehículos con algún tipo de electrificación (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables) y 18.773 corresponden a vehículos de combustión.

Características de la convocatoria

Las nuevas ayudas del Perte VEC podrán solicitarse por parte de sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Orden ICT/736/2023, de 5 de julio, y desarrollen su actividad en los sectores recogidos en el Anexo I de la convocatoria.

En el caso de los préstamos, tendrán un tipo de interés fijo del 2,844%, un plazo de amortización de 10 años y 3 años de carencia.