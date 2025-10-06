Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de la Policía en Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

Ambos se jubilan con pocos días de diferencia tras más de 40 años de servicio

Vídeo | Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de Policía de Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

Vídeo | Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de Policía de Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

Policía Nacional

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha rendido homenaje a dos de sus máximos responsables: Florentino Marín, jefe superior de la Policía en Aragón, y Francisco de Vicente, jefe regional de Operaciones, que se jubilan con pocos días de diferencia tras más de cuarenta años de servicio.

Compañeros de todas las unidades quisieron acompañarlos en un emotivo acto de despedida celebrado en la Comisaría del Actur, agradeciendo su entrega, su liderazgo y el ejemplo que dejan en la Policía Nacional.

Noticias relacionadas y más

Este acto llega pocos días después de la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, en la plaza del Pilar, en el que se dieron cita más de un centenar de agentes, en representación de todas las unidades operativas de Aragón. Se entregaron 75 condecoraciones, once de ellas a civiles. El acto estuvo presidido por el jefe Superior de Policía que ahora se retira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  3. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  4. Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
  5. Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
  6. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
  7. Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
  8. Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera

Guía rápida para disfrutar del espacio infantil Río y Juego: fechas, horarios y atracciones

Guía rápida para disfrutar del espacio infantil Río y Juego: fechas, horarios y atracciones

Las familias de la concertada celebran el compromiso del Gobierno de Aragón con el bachillerato: "Estamos ante una necesidad real"

Las familias de la concertada celebran el compromiso del Gobierno de Aragón con el bachillerato: "Estamos ante una necesidad real"

Las Fiestas del Pilar vuelven a abrazar la animación de calle tras la ausencia del año pasado

Las Fiestas del Pilar vuelven a abrazar la animación de calle tras la ausencia del año pasado

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Todos los planes para hacer con niños del programa de las Fiestas del Pilar 2025

Todos los planes para hacer con niños del programa de las Fiestas del Pilar 2025

Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de la Policía en Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de la Policía en Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

Paula Ortiz reacciona a las críticas de Chueca por su pregón: "Es impropio de una alcaldesa democrática y de una buena anfitriona"

Paula Ortiz reacciona a las críticas de Chueca por su pregón: "Es impropio de una alcaldesa democrática y de una buena anfitriona"

Beatriz Rico presenta en el Teatro Arbolé 'Pepa, no me des tormento'

Beatriz Rico presenta en el Teatro Arbolé 'Pepa, no me des tormento'
Tracking Pixel Contents