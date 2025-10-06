Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de la Policía en Aragón y al Jefe Regional de Operaciones
Ambos se jubilan con pocos días de diferencia tras más de 40 años de servicio
La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha rendido homenaje a dos de sus máximos responsables: Florentino Marín, jefe superior de la Policía en Aragón, y Francisco de Vicente, jefe regional de Operaciones, que se jubilan con pocos días de diferencia tras más de cuarenta años de servicio.
Compañeros de todas las unidades quisieron acompañarlos en un emotivo acto de despedida celebrado en la Comisaría del Actur, agradeciendo su entrega, su liderazgo y el ejemplo que dejan en la Policía Nacional.
Este acto llega pocos días después de la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, en la plaza del Pilar, en el que se dieron cita más de un centenar de agentes, en representación de todas las unidades operativas de Aragón. Se entregaron 75 condecoraciones, once de ellas a civiles. El acto estuvo presidido por el jefe Superior de Policía que ahora se retira.
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil
- Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera