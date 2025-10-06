Así han despedido sus compañeros al Jefe Superior de la Policía en Aragón y al Jefe Regional de Operaciones

La Jefatura Superior de Policía de Aragón ha rendido homenaje a dos de sus máximos responsables: Florentino Marín, jefe superior de la Policía en Aragón, y Francisco de Vicente, jefe regional de Operaciones, que se jubilan con pocos días de diferencia tras más de cuarenta años de servicio.

Compañeros de todas las unidades quisieron acompañarlos en un emotivo acto de despedida celebrado en la Comisaría del Actur, agradeciendo su entrega, su liderazgo y el ejemplo que dejan en la Policía Nacional.

Este acto llega pocos días después de la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, en la plaza del Pilar, en el que se dieron cita más de un centenar de agentes, en representación de todas las unidades operativas de Aragón. Se entregaron 75 condecoraciones, once de ellas a civiles. El acto estuvo presidido por el jefe Superior de Policía que ahora se retira.