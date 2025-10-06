El kebab de Ternasco asado vuelve a conquistar el Pilar desde las foodtrucks

El Ternasco de Aragón vuelve a estar presente en el corazón gastronómico de las fiestas del Pilar. Desde el pasado 3 de octubre y hasta el día 13, los visitantes del festival Las Foodtrucks, en Zaragoza, podrán saborear una de las propuestas más singulares y exitosas de la pasada edición del Vive Latino: el Mak Dürüm de cordero IGP Ternasco de Aragón asado, una reinterpretación del clásico plato aragonés en formato kebab.

La propuesta lleva la firma del chef Alex Viñal y del popular creador de contenido Lak Montes, socios en el proyecto Mak Dürüm, que gestiona la foodtruck del consejo regulador de la IGP Ternasco de Aragón durante las fiestas. Ambos consolidan así una colaboración que busca acercar la carne de cordero aragonesa a un público más joven y urbano, sin perder su esencia tradicional.

El éxito obtenido en el festival Vive Latino, donde el TernasCOkebab fue una de las sensaciones gastronómicas del evento, ha impulsado una versión mejorada para esta cita pilarista.

El plato combina piernas y cuellos de Ternasco de Aragón deshuesados y marinados durante 24 horas, asados lentamente para lograr una carne jugosa y tierna por dentro, con el característico tostado crujiente en el exterior. Se sirve acompañado de patatas panadera, verduras asadas y salsa shawarma, un guiño mediterráneo que potencia su sabor.

Estrategia para modernizar la marca

Para el consejo regulador, esta presencia en Las Foodtrucks se enmarca en su estrategia de modernizar la marca y explorar nuevos momentos y formatos de consumo, siguiendo la línea de innovaciones recientes como los Paquitos de Ternasco de Aragón o la campaña La Carne Rosa.

“El TernasCOkebab demuestra que nuestra carne puede adaptarse a cualquier formato sin perder identidad ni calidad”, destacan desde el consejorRegulador, que confía en que esta propuesta siga ampliando el alcance del producto entre quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes durante las fiestas.

Así, entre música, luces y bullicio festivo, el aroma del Ternasco asado vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del Pilar, esta vez en formato dürüm y con acento aragonés.