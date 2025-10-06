Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros

El almendro es uno de los cultivos con mayor pujanza en el sector primario. Su expansión, que ha despertado el interés de grandes fondos de inversión, comenzó hace años con las inversiones de algunos particulares. Uno de ellos, con una explotación en la comarca Campo de Belchite, ha sido recientemente sancionado por infracción “grave” por el Gobierno de Aragón. La multa, que ronda los 20.000 euros, también exige al particular la elaboración de un plan, a ejecutar en menos de un año, para revertir los impactos negativos del crecimiento de esta explotación con riego deficitario.

La afección sancionada por el Ejecutivo autonómico supera ligeramente las 15 hectáreas, todas ellas en el término municipal de Belchite. El particular denunciado alega en su propuesta de restauración que el regadío lleva instalado “más de diez años” en estas condiciones y lo considera “integrado” en la zona. Defiende medidas correctoras y compensatorias, pero sin volver al estado anterior a la instalación del regadío.

Los cálculos del dueño de la explotación afirman, según la planificación entregada a la DGA, que volver a la situación de hace una década significaría “arrancar los 3.920 almendros disponibles en la zona”, que generaría “650 toneladas de madera de almendro” como residuo. También destacan que la pérdida de la explotación tendría “afección social” para las personas que trabajan en el campo. Además, cifran en 19.648 euros las tareas para devolver las parcelas a su situación anterior.

Como alternativas, para evitar la pérdida de la explotación, el demandado por la DGA ofrece medidas “correctoras y compensatorias”, entre las que se incluyen la utilización de fertilizantes en una cantidad “estrictamente necesaria”, “optimizar las aportaciones de agua” en el regadío o “minimizar los tratamientos fitosanitarios”.

Soluciones

Propone el demandante abandonar varias parcelas, de 21 hectáreas en total, y plantar leguminosas que sean ingeridas por las aves de la zona. También crear un bebedero para fauna dentro de la parcela de los almendros y ampliar una colaboración ya existente con SEO BirdLife para proteger la lechuza común y el cernícalo vulgar en la zona. La DGA advierte sobre este pacto con la asociación ecologista que “siempre es bueno que lleguen este tipo de colaboraciones, pero no implica que tenga el informe favorable por parte del departamento, porque puede haber obviado otros aspectos que también se le van a seguir en la segunda fase”.

La propuesta del particular de Belchite ya está en manos del Gobierno de Aragón y en proceso de exposición pública, con casi tres semanas por delante para recibir alegaciones o modificaciones. Entonces se abrirá el plazo para que el Gobierno de Aragón, en el área de Agricultura, valore la propuesta y los recursos y oriente cómo y qué tiene que ejecutarse en las parcelas afectadas por este regadío.

No es la primera que el departamento de Agricultura tiene que actuar con sanciones similares. El pasado mes de agosto, la consejería propuso aplicar una sanción muy grave (de entre 200.000 euros y dos millones de euros) a la mercantil Prunus Nuts, en manos de un fondo de inversión británico, por su intervención en campos de Pina de Ebro. El hecho de mayor gravedad que se le imputaba a la empresa es la transformación en regadío de 88 hectáreas más de las autorizadas en el Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (Pebea) y sin obtener los permisos ambientales que exige la citada legislación. Su intervención afectó sin licencias afectó también a estructuras de regadío y caminos, muy utilizados por profesionales del sector y vecinos.