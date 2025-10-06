Un nuevo operador logístico inicia las obras para instalarse en Plaza: abrirá su centro en 2026

La Plataforma Logística de Plaza en Zaragoza contará en el segundo trimestre de 2026 con un nuevo operador logístico. Se trata de la empresa GLS Spain, que acaba de iniciar las obras de construcción de su nuevo centro regional en la capital aragonesa, para instalarse en una infraestructura logística de última generación que refuerza su red operativa en el noreste peninsular.

Los trabajos para acometer su instalación en Plza los desarrolla en colaboración con el promotor logístico Montepino, y se centra en la utilización de una parcela con 21.491 metros cuadrados de superficie, unos terrenos que albergarán finalmente una nave de 7.385 metros cuadrados y oficinas de 942 distribuidas en dos plantas.

Las obras parten con la previsión de que puedan estar finalizadas en marzo del año que viene, de maner que estas nuevas instalaciones puedan entrar en funcionamiento durante el segundo trimestre de 2026, según ha informado este lunes la compañía a través de un comunicado. Este nuevo centro regional, además, prevé contar con importantes conexiones a tres autovías de alta capacidad: la A-2, en dirección a Madrid y Barcelona, la Mudéjar o A-23 que le acercará a Valencia, y la autopista de peaje AP-68 y la A-68 que le conectará con Logroño y Bilbao. Por eso esta inversión es para GLS Spain una apuesta por un enclave prioritario para el desarrollo de su red nacional.

Estas nuevas instalaciones de la empresa en Plaza integrarán tres sistemas automatizados de clasificación con una capacidad conjunta de hasta 16.000 paquetes por hora, lo que permitirá atender la creciente demanda y aumentar la eficiencia operativa. "Este proyecto representa un paso firme en nuestro plan de transformación y expansión logística, reforzando nuestra presencia en Aragón y dotando a GLS de una instalación de primer nivel en uno de los núcleos logísticos más importantes del país", afirma Sonia Aira, responsable de la división noreste de GLS Spain.

La nave contará con la certificación LEED Gold al incorporar medidas de alto impacto ambiental y energético, como paneles fotovoltaicos que cubrirán el 20% del consumo eléctrico, sistemas de ahorro de agua de hasta un 45%, cargadores eléctricos (38 plazas), materiales sostenibles, reducción del efecto isla de calor y mejoras de confort ambiental interior.

Además, GLS destaca que desde el punto de vista operativo y de innovación, la nave dispondrá de un sistema de gestión integral del edificio, videovigilancia avanzada, red de telecomunicaciones completa y un diseño flexible orientado a la digitalización de procesos, además de zonas de descanso para el personal, comedor, vestuarios con duchas, plazas de aparcamiento para empleados o accesos adaptados a personas con movilidad reducida. Según GLS Spain, esta nueva instalación marca un hito dentro de su plan estratégico, centrado en mejorar la eficiencia, capacidad y sostenibilidad de su red nacional.