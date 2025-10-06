Este es el nuevo mapa oficial de Huesca: nuevos tramos de autovía, parques eólicos y embalses

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha actualizado las ediciones oficiales de los mapas de Huesca y de los Pirineos. La principal novedad sobre el primero, que suma ya ocho ediciones y actualiza el de 2014, destacan las incorporaciones de nuevos tramos de la A-23, A-22 y A-21, el cambio de la AP-2 de autopista de peaje a libre, la incorporación del embalse de Almudévar, la incorporación de múltiples refugios, parques eólicos y solares. Se han actualizado núcleos urbanos, cotas y se ha incorporado un índice toponímico en el reverso del mapa.

Los nuevos mapas han sido presentados por el director del Servicio Regional en Aragón del IGN, Alejandro Asín, ha explicado los detalles de ambos mapas, y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y del subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo.

El nuevo plano de Huesca pertenece a la serie de Mapas Provinciales a escala 1:200.000 que realiza el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El Servicio Regional de Aragón del IGN ha participado activamente en la formación y edición cartográfica de este mapa. Esta labor, realizada sobre la BCN200 (Base Cartográfica Nacional a escala 1:200.000) mediante una aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), da como resultado final un mapa que se publica en papel y se pone a descarga gratuita en el Centro de Descargas del portal del IGN. Además, periódicamente, da lugar a una nueva versión del mapa continuo de España a escala 1:200.000 que se publica en varios servicios web y a descarga.

Nuevo mapa de la provincia de Huesca / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Mapa especial de los Pirineos

Respecto al mapa especial de la cordillera a escala 1:375.000, que se presenta en dos formatos: en papel, dentro de la colección de Espacios Naturales, y en relieve sobre PVC. Este producto, ha explicado Alejandro Asín, director Regional en Aragón del IGN, “responde a la creciente demanda de mapas específicos de esta zona, conocida por su atractivo turístico y paisajístico”.

El geógrafo ha señalado que además el mapa en relieve destaca por su capacidad para comunicar de forma muy eficaz la compleja orografía de los Pirineos, facilitando la apreciación táctil del relieve para personas con dificultades visuales y ofreciendo un gran atractivo visual para todos los públicos.

Se trata de una cartografía específica, centrada en este sistema montañoso, que abarca más de 430 km de longitud y 80 km de anchura, y hace frontera entre España, Francia y Andorra. Por ello se ha cartografiado a escala 1:375.000 que, además de corresponder al máximo tamaño de termoformado en los talleres del IGN, resulta ser manejable y con un detalle adecuado para la finalidad del mapa.

La elaboración de este mapa ha requerido una colaboración excepcional entre diversas Áreas del IGN pues ha exigido la combinación, con la mayor homogeneidad posible, de fuentes de datos geoespaciales españolas y francesas. Así, las labores de formación, con datos lo más actuales posibles, las de redacción y edición cartográfica han sido realizadas conjuntamente por el Servicio de Cartografía Derivada de la Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio del IGN y el Servicio Regional del IGN en Aragón, aprovechando su mayor conocimiento del territorio por proximidad.

Este mapa especial de los Pirineos, ha afirmado Asín, “representa una aportación significativa en la cartografía de espacios naturales del IGN-CNIG, y ofrece una herramienta muy valiosa para profesionales y público en general, deseoso de explorar este espacio geográfico”.