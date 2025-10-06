Ouigo aumenta sus frecuencias para viajar a Madrid y Barcelona desde Zaragoza

La frecuencia de trenes de Ouigo para viajar a Madrid y Barcelona desde Zaragoza aumenta. El operador abre este jueves a las 10.00 horas la venta de billetes para viajar del 14 de diciembre al 2 de agosto de 2026 entre Barcelona y Madrid, con paradas en Zaragoza y Tarragona, desde 9 euros.

La compañía ha anunciado también una nueva frecuencia, ampliando sus circulaciones respecto a 2025 en un 20%.

Con su nuevo servicio, Ouigo ofrecerá a partir del 14 de diciembre 12 circulaciones, 6 idas y vueltas diarias, en la ruta Barcelona – Madrid. Cuatro de estas tendrán parada en Zaragoza, sumando así una frecuencia adicional también en la capital aragonesa.

Los nuevos servicios de Ouigo desde Barcelona - Sants tendrán salida a las 07.35 horas mientras que, en sentido contrario, los trenes saldrán de Madrid – Puerta de Atocha a las 20.10 horas. Esta ampliación de circulaciones se traduce en 370.000 plazas más cada año.

Ouigo anima a todos los usuarios "a que planifiquen con antelación" sus viajes de los próximos meses y así puedan disfrutar de las tarifas habituales de Ouigo que parten desde los 9 euros, con tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto. Los billetes están disponibles tanto en la página web de Ouigo como en la app.

La mejor relación calidad-precio

Como parte de su propuesta, Ouigo cuenta con la mejor relación calidad-precio del mercado español. Dispone de asientos XL, un 30% más grandes que los esenciales. Además, es la única compañía que compensa a partir de los 30 minutos de retraso, recuerdan desde la compañía. Ouigo apuesta así por ofrecer un servicio de Alta Velocidad accesible para todos los ciudadanos, facilitando la compra anticipada de billetes.

Ouigo opera con trenes de alta capacidad que cuentan con 509 plazas distribuidas en dos niveles. Cuando se utiliza un servicio de trenes dobles, esta capacidad se duplica, alcanzando las 1.018 plazas.

Además, sus trenes cuentan con una cafetería atendida por personal propio y opciones complementarias al precio del billete como el paquete OUIGO FULL, con el que los viajeros pueden llevar dos equipajes adicionales, elegir asiento XL (30% más amplio que los esenciales), acceder a la plataforma de entretenimiento OUIFUN y realizar cambios de fecha u hora ilimitados y cancelaciones, con el reembolso del billete hasta 30 minutos antes de la salida.

Desde la liberalización del sector en 2021, Ouigo transportado a cerca de 20 millones de viajeros, facilitando el acceso a los servicios de alta velocidad a una gran variedad de perfiles y convirtiéndose en la opción preferida para muchos ciudadanos en España. "Con esta nueva apertura de la venta de billetes, la empresa reafirma su compromiso con la mejora de la conectividad ferroviaria en España y con la Sostenibilidad Abierta, es decir, sostenibilidad económicamente accesible para todos", han señalado desde la compañía.