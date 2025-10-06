Estos son todos los cambios en las líneas de autobús entre Ejea y Zaragoza: nuevos precios y trayectos a demanda

El Lote 15 del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón se ha puesto este lunes en marcha con 20 nuevas líneas que duplican las conexiones entre Ejea de los Caballeros y Tauste con Zaragoza capital, además de mejorar la movilidad entre los municipios y núcleos de la comarca con sus centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha supervisado la puesta en marcha estas líneas y ha señalado que “prestan servicio desde hoy a 35 municipios de cuatro comarcas (Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja y Comarca Central) con una renovada y eficiente flota de autobuses con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida que recogen y dejan viajeros en 67 paradas de las diferentes rutas”.

Además de esta rebaja en la tarifa del billete sencillo, se pueden adquirir abonos multiviaje que suponen descuentos adicionales de entre el 45% y el 60%. De esta manera, un joven que adquiera un abono mensual de 25 viajes para viajar entre Ejea y Zaragoza pagará por trayecto 2,57 euros, frente a los 8,10 euros que costaba hasta ahora hacerlo con un billete sencillo. Se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

Para Octavio López, el de hoy “es un día muy importante para la Comarca de las Cinco Villas, sus municipios y sus diferentes núcleos, porque los más de 30.000 habitantes que viven en ella disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público”. El responsable de Transportes del Gobierno de Aragón ha manifestado que “lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana y generando oportunidades a los municipios a través de la mejora de la movilidad, que, en el fondo, es "el deber último de quienes gestionamos los recursos públicos: mejorar la vida de la gente”.

Buses a demanda

En consonancia con la ampliación de la cobertura territorial del nuevo mapa concesional, que pasa a prestar servicio a 1.500 núcleos en todo Aragón, frente a los 900 actuales, gracias a la implementación del Lote 15 por primera vez tendrán servicio de autobús interurbano los núcleos de Undués de Lerda, Bagüés y Malpica de Arba, a través de servicios a demanda.

El director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha sido el encargado de dar los detalles técnicos de la operativa y ha apuntado que “este nuevo Lote 15 en la Comarca de las Cinco Villas se ha estrenado hoy a las 6:10 de la mañana con la línea T15-8 Ejea de los Caballeros-Zaragoza por Castejón de Valdejasa y ha continuado con 40 expediciones más en las diferentes líneas que lo conforman, cuyos viajeros han podido comprobar las mejoras del nuevo servicio”. Además, Sánchez Fraile ha anunciado que a lo largo de 2026 se pondrán en marcha la Tarjeta Aragón para poder viajar con ella por todo Aragón utilizando los servicios interurbanos y urbanos que aplicará descuentos automáticamente en función de los usos.

Se trata del séptimo lote en ponerse en marcha (6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15) y de aquí a final de año y primeros meses de 2026 está prevista la puesta en servicio del resto de lotes (1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 y 14).

El consejero López ha ratificado el compromiso del Gobierno de Aragón por cohesionar el territorio: “Lo estamos haciendo con el transporte, pero también con la vivienda, las carreteras o la despoblación, todo con una única y verdadera intención: que las decisiones que tomamos sean lo más útiles posibles a los ciudadanos, por eso espero y deseo que las 20 líneas del Lote 15 del nuevo mapa concesional de autobuses que desde hoy conectan las Cinco Villas con Zaragoza supongan un beneficio para todos y cada uno de los vecinos de esta querida comarca aragonesa”, ha concluido.