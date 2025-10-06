“Ser verde es caro”: Ágreda reclama incentivos fiscales para acelerar el coche eléctrico en la presentación de Xpeng

El futuro del automóvil avanza a la velocidad de carga del nuevo Xpeng G6, un vehículo eléctrico que destaca por su carga ultrarrápida, ya que permite pasar de un 10 a un 80% en apenas 12 minutos. Pero el mercado no lo hace al mismo ritmo. Esa es la advertencia que lanza Juan Calvo, presidente del Grupo Ágreda, durante la presentación en Zaragoza del nuevo SUV eléctrico de la marca china, que comercializa en Aragón esta compañía familiar.

El acto, ha tenido lugar este lunes en el espacio Xplora de Ibercajha comenzado con una bienvenida a cargo del jefe de Soluciones de Financiación al Consumo de Ibercaja, Joaquín Mansilla, que ha precedido al presidente del Grupo Ágreda, Juan Calvo, quien ha destacado la "tecnología de vanguardia" y el "diseño innovador" de este nuevo vehículo, que es un buen ejemplo de "cómo va a ser el futuro, que ya es presente" en el sector de la movilidad.

El grupo zaragozano, que representa a Mercedes-Benz en España y ahora distribuye Xpeng en la comunidad, se adentra así en un terreno donde la tecnología avanza más deprisa que la demanda. “El mercado del vehículo eléctrico sigue siendo pequeño”, reconoce Calvo. Y añade un matiz con peso económico: “Ser verde es caro”.

Por eso, su discurso va más allá del lanzamiento comercial. Apunta directamente a los retos estructurales del sector: costes elevados, falta de red de recarga suficiente y una fiscalidad que, a su juicio, no acompaña la transición. “La única manera de que la gente acceda a un coche eléctrico es vía impuestos —reducir IVA o IRPF—, no con ayudas que llegan tarde como el Plan Moves”, afirmó.

Calvo, al frente de uno de los mayores grupos comerciales de automoción de Aragón, insistió en que la transición hacia el vehículo eléctrico “está siendo demasiado disruptiva” y que Europa “no ha dejado margen suficiente” para adaptarse antes del veto a los motores de combustión previsto para 2035. “China nos lleva una década de ventaja”, advirtió.

La oportunidad de la gigafactoría de Figueruelas

El grupo distribuye ahora en Aragón los modelos de Xpeng, que en solo once meses ha vendido 800.000 unidades en el mundo y aspira a alcanzar el millón a final de año. “Es un segmento que no podíamos dejar apartado”, reconoció Calvo, aunque recordó que el cliente tipo sigue siendo minoritario: busca tecnología, autonomía y exclusividad, más que ahorro.

En su opinión, la futura gigafactoría de baterías de Figueruelas puede ser un punto de inflexión, al acercar la producción y reducir costes. Pero mientras tanto, el contraste es evidente: los coches se cargan en doce minutos, la transición, mucho más despacio.

Por otra parte, Calvo ha resaltado la colaboración entre Ibercaja y el Grupo Ágreda, que se ha materializado en proyectos de gran relevancia como la incorporación de la entidad bancaria como socios financieros para las instalaciones de la compañía en Madrid, que es la concesión más importante de la marca Mercedes en España.

Desde Xpeng España, Ignacio Román ha explicado que esta marca acaba de llegar al país, donde sólo lleva 11 meses comercializando sus coches, en los que ha estado centrada también en construir una red comercial con socios preferentes, como es el caso de Ágreda en Aragón.

Román se ha referido a que, desde el momento en el que se avanzaron las grandes megatendencias a nivel mundial en el ámbito de la movilidad, los fabricantes chinos "se pusieron a hacer los deberes" en el campo del vehículo conectado, eléctrico y autónomo.

El G6 es el modelo "estrella" de la marca asiática, con una longitud de 4,75 metros, un "marcado diseño deportivo" y unos atributos entre los que destaca sobre todo su velocidad de carga, que ha asegurado que es "la mayor" que hay ahora mismo en el mercado.

Así, en este primer año llevan ya 800.000 unidades vendidas y esperan llegar al millón a nivel mundial. El objetivo es que, de cara a 2028, se vendan tantos ejemplares en el resto del mundo como en China.

Competidor de Tesla

En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de ventas de Ágreda Global Cars, Noelia Sebastián, ha afirmado que este nuevo modelo está dentro de una gama entre "media y media-alta", para un tipo de cliente muy específico, "que busca la tecnología por encima de todo", y que se competidor principal va a ser Tesla.

Otra de sus ventajas, además de su plataforma de carga de 800 voltios, es que tiene 12 cámaras de vigilancia y 24 puntos de seguridad, lo que lo convierte en uno de los SUV más seguros de su categoría.

El vehículo se fabrica de momento en el gigante asiático, aunque sí que se ensambla en Europa y se va a empezar a fabricar en el continente. Además, la empresa cuenta con almacenes en Mejorada del Campo (Madrid) que dispone de las diferentes partes del modelo.