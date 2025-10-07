Adient plantea 178 despidos en Alagón y Pedrola, el 25% de la plantilla: “Es una barbaridad”, denuncian los sindicatos

El expediente de regulación de empleo (ere) que Adient Automotive anunció hace unos días en su planta de Alagón ya tiene cifras concretas. La multinacional estadounidense, especializada en la fabricación de sistemas de asientos para automóviles, plantea un total de 178 despidos en sus plantas de Alagón y Pedrola, en la comarca zaragozana de la Ribera Alta Ebro, lo que supone recortar una cuarta parte de la plantilla, integrada actualmente por 741 trabajadores.

En la primera reunión mantenida este martes entre la dirección y el comité de empresa, la compañía ha detallado que el ajuste afectará a 140 empleados de producción directa, 32 de áreas de apoyo —como mantenimiento, calidad, matricería o pintura— y 6 de oficinas. La empresa ha entregado a los representantes sindicales la documentación económica en la que justifica el expediente por causas productivas, organizativas y económicas, según han informado a este diario fuentes de CCOO.

Siguentes pasos en la negociación

La mesa negociadora del ere ha quedado constituida en esta misma sesión, sin agotar los plazos legales, ante la creciente inquietud en la plantilla por conocer las dimensiones del ajuste. Los sindicatos que forma el comité —OSTA, UGT y CCOO— analizarán ahora con sus asesores jurídicos y económicos el informe presentado por la dirección y han convocado asambleas informativas para la plantilla entre este martes y el miércoles.

Las tres secciones sindicales se han citado para el próximo martes con el objetivo de definir una estrategia común en la negocación de este drástico ajuste laboral, mientras que ña segunda reunión con la empresa se celebrará el jueves 16 de octubre.

Desde CCOO consideran que las cifras son “inasumibles” y denuncian que el alcance del expediente “es una barbaridad”. “El número de despidos supera la población de la mitad de los pueblos de Aragón o el empleo total de tres cuartas partes de las empresas de la comunidad”, han criticado Óscar Castillo, que lidera esta sección sindical en la empresa.

La dirección de Adient ha trasladado su voluntad de “primar la voluntariedad” en la aplicación de los despidos, aunque ha precisado que mantendrá la decisión final sobre los afectados. El comité de empresa insiste en que el objetivo debe ser “minimizar el número de despidos, mejorar las condiciones de salida y garantizar la voluntariedad real”, y advierte de que el ajuste puede tener un fuerte impacto en la comarca.

El ere llega en un contexto de caída de la carga de trabajo en la planta zaragozana, tras el fin de la producción de los modelos Volkswagen T-Roc (en diciembre) y Audi Q2 (en marzo), para los que Adient fabricaba estructuras metálicas de asientos. La empresa había depositado sus esperanzas en nuevos proyectos vinculados a Mercedes y Stellantis, pero ambos acumulan retrasos en sus lanzamientos, lo que ha dejado a la planta sin relevo inmediato de producción.