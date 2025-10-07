Aragón ya tiene nuevo jefe superior de la Policía Nacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado este martes, a propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, a los nuevos responsables de las jefaturas superiores de Aragón, Ceuta y Melilla. En el caso de la comunidad aragonesa, el nuevo jefe superior será el comisario José Ángel Sanz Cejudo, que sustituye a Florentino Marín, que acaba de jubilarse.

Sanz Cejudo ingresó en la Policía Nacional en 1997 como inspector. En 2012 ascendió a inspector jefe y en 2017, a comisario. Obtuvo la máxima categoría del cuerpo en 2025 al ascender a comisario principal. Durante su trayectoria profesional ha estado destinado, entre otras unidades, en la Comisaría Provincial de San Sebastián, en la Jefatura Superior de La Rioja y en la Comisaría Provincial de Vitoria, ejerciendo en todas ellas puestos operativos. Desde el año 2024 ocupaba el cargo de jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de Melilla.

Policía Nacional

El nuevo jefe superior de Aragón ha recibido varias condecoraciones, entre las que destacan tres cruces al Mérito Policial con distintivo blanco y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, así como numerosas felicitaciones públicas y reconocimientos de otras instituciones.

Las dos ciudades autónomas también han tenido sus respectivos nombramientos. Eloy Román López, quien estuvo destinado en Jaca, será el jefe superior en Ceuta y Juan de Dios Piedra Martínez será el de Melilla.