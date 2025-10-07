CCOO exige un plus y voluntariedad por trabajar los festivos en grandes superficies: "No puede pagarse como un lunes"

El debate sobre la ampliación de horarios comerciales ha vuelto a abrir grietas entre los agentes sociales de Aragón. La propuesta de extender las aperturas de grandes superficies a más domingos y festivos —avalada por un estudio de la Cámara de Comercio de Zaragoza y aprobada en el Observatorio del Comercio— ha generado un fuerte rechazo de sindicatos, organizaciones de consumidores y buena parte del pequeño comercio, que ven en la medida una concesión a los intereses del gran consumo y un golpe a la conciliación laboral y familiar.

En este contexto, CCOO Aragón ha querido poner el foco en las condiciones laborales de las 50.000 personas que trabajan en el sector en la comunidad autónoma. Con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente, el sindicato ha presentado este martes un informe que analiza el impacto negativo de ampliar las aperturas en festivos desde el punto de vista laboral, social y medioambiental.

Ante el pulso abierto, CCOO defiende una doble exigencia como base: que el trabajo en domingos y festivos sea voluntario y que se compense con un plus específico, algo ausente en el actual convenio de grandes superficies. "No puede pagarse igual un domingo que un lunes", ha reclamado Gerardo Montori, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, acompañado de Brenda Cobo, trabajadora del sector.

"Exigimos un plus festivo para todo Aragón y que esos turnos sean una opción, no una imposición", añadió, invocando el mismo principio de "libertad empresarial" que esgrimen las grandes cadenas para justificar su demanda de desregulación horaria, pero aplicado ahora a los derechos de los trabajadores. Por este motivo, el sindicato plantea abrir una negociación autonómica con la patronal de grandes superficies para que el posible incremento de aperturas no se traduzca en "más precariedad".

Críticas a la Cámara por un informe "de parte" y "sesgado"

El sindicato denuncia que el proceso que ha conducido a esta propuesta “rompe las reglas del diálogo social” que caracteriza a Aragón. “Una minoría impuso un informe de parte”, ha señalado Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón en alusión al documento de la Cámara de Zaragoza que sirvió de base para la votación del observatorio, un informe que tachó de "sesgado". “Los sindicatos, los consumidores y parte del tejido empresarial votamos en contra, pero las grandes superficies impusieron su criterio”, ha afirmado.

Para CCOO, el fondo del problema no es solo quién decide, sino qué modelo de comercio se impulsa y la apuesta por desplazar parte del gasto en ocio hacia las compras en grandes superficies. “Se está construyendo un modelo basado en la desregulación y en la precariedad”, ha denunciado Montori, que ha recordado que los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados pueden abrir los 365 días del año sin límites horarios, así como los comercios situados en el corazón del Casco Histórico de Zaragoza por ser una zona catalogad como de gran afluencia turística.

Poco empleo, alto coste social

El informe de CCOO desmonta las proyecciones económicas de la Cámara de Comercio. Según sus cálculos, incluso asumiendo los datos del estudio, pasar de 10 a 16 domingos y festivos de apertura generaría apenas 42 empleos directos y 70 indirectos en toda la comunidad, una cifra "insignificante frente a los perjuicios en salud, conciliación familiar y medio ambiente".

El sindicato subraya que el convenio estatal de grandes almacenes no incluye retribución extra por festivos, lo que perjudica especialmente a miles de trabajadoras -el 60% del sector- que perciben el mismo salario por un domingo que por un martes. "El empleo crecería poco y sería más precario", ha recalcado Montori.

Efectos laborales, ambientales y territoriales

El informe de CCOO también calcula el coste energético y ambiental de una ampliación hasta los 66 festivos que plantea el estudio la Cámara, que estima en un consumo eléctrico equivalente al de 2.778 hogares aragoneses y 1.800 toneladas adicionales de CO₂, sin contar los desplazamientos de trabajadores y clientes.

El sindicato advierte además del desequilibrio territorial que generaría la medida, ya que 12 de los catorce grandes centros comerciales de la comunidad están en Zaragoza, lo que, a su juicio, acentuaría la brecha con Huesca y Teruel y supondría un "factor acelerador de la despoblación" al favorecer al gran comercio del eje urbano a costa del pequeño comercio del medio rural.

Para CCOO, el debate sobre las aperturas no puede medirse solo en términos de ventas, sino de derechos, ya que el "trabajo decente" también implica "poder descansar y conciliar”, ha recordado Montori, quien ha confiado en que la directora general de Comercio del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, cumpla el compromiso de que cualquier cambio en la materia se hará desde el consenso.

"Nos interesa hablar del trabajo en festivos, pero no para abrir más domingos, sino para dignificar a quienes los trabajan", ha concluido.