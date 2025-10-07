El centro de salud de Caspe incorpora a otro médico de familia y completa su plantilla

El centro de salud de Caspe (Zaragoza) ha completado esta semana su plantilla tras incorporar este martes a un médico de familia en horario de mañana. Este profesional se suma a otro que ya comenzó a trabajar en la primera quincena de agosto. En total, esta zona de salud cuenta ahora con siete médicos en horario de mañana, lo que supone que todas las plazas están cubiertas.

A estos profesionales se suman tres médicos de atención continuada, dos pediatras y una matrona. El centro de salud de Caspe atiende a una población de referencia de unas 11.300 personas. La gerente única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, ha manifestado que el Gobierno de Aragón ha hecho "desde el primer momento todas las gestiones y esfuerzos necesarios para completar las plantillas de los centros de salud de todo el territorio aragonés", habiendo logrado este objetivo en zonas donde tradicionalmente había un problema crónico de cobertura, como, por ejemplo, Utrillas.

"No vamos a cejar en el empeño de trabajar por dotar al medio rural de todo el capital humano necesario. Las medidas aplicadas para fidelizar a profesionales están dando resultado, a pesar de la escasez de médicos que sufre no solo Aragón, sino toda España" y a esto se suma el esfuerzo "por buscar uno a uno a aquellos profesionales que detectamos que pueden venir a trabajar a nuestra Comunidad Autónoma y al Servicio Aragonés de Salud", ha dicho Borraz.

A estas mejoras en Caspe, se suma la incorporación, también en el sector sanitario de Alcañiz, de un pediatra desde el lunes, 29 de septiembre, que atiende a la población de hasta 14 años de los centros de salud de Híjar y Muniesa. La zona de salud de Híjar también tiene la plantilla cubierta con ocho médicos de Familia en horario de mañana y cuatro médicos de atención continuada. Además, dispone de una matrona. La población de referencia asciende a unos 5.600 usuarios.

Por su parte, la zona básica de Muniesa está previsto que quede completa al cien por cien el próximo mes de noviembre, cuando se incorpore un tercer médico de Familia en horario de mañana, que se sumará a los dos de que ya dispone en la actualidad. Además, ya cuenta con dos médicos de atención continuada y una matrona. Esta zona atiende a unos 800 usuarios.