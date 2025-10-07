Comienza la venta de viajes del Imserso en Aragón para la temporada 2025-2026: novedades, destinos y precios

Una de las ventajas de llegar a la jubilación es disponer de tiempo libre para descubrir nuevos lugares. Para ello, los viajes del Imserso son una excelente opción, por la multitud de destinos que ofrecen, con importantes descuentos.

Este miércoles 8 de octubre arranca en Aragón la venta de los viajes del Imserso para la temporada 2025-2026 para viajar a distintos lugares de España. Los pensionistas de Zaragoza, Huesca y Teruel dispondrán de toda esta jornada para realizar sus reservas, y dos días después se podrá acceder a las plazas sobrantes.

Cada comunidad autónoma tiene asignada un número de plazas atendiendo a la población mayor de 65 años residente en cada provincia, según los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística.

Así se realizan las reservas

Las personas acreditadas deben haber recibido una carta en la que se incluye una clave que les permitirá realizar su reserva de forma telemática a través de la página web de las empresas adjudicatarias: www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada, y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular. Además, se podrán gestionar reservas en las 8.000 agencias de viaje autorizadas por toda España. Los trámites se podrán realizar desde la 9.00 horas.

Novedades destacadas

Como novedad, esta edición incorpora una tarifa plana de 50 euros para pensionistas con ingresos inferiores a los de pensiones no contributivas. Para ellos hay reservadas un total de 7.447 plazas. También, por primera vez, se permitirá viajar con mascotas de hasta 10 kg (incluido transportín) en algunos lotes, con un cupo del 2% de plazas en los lotes de costa.

Mayores reservando sus viajes del Imserso 2024-25 en una agencia de viajes. / MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS

También hay que destacar que quienes reserven un segundo viaje en la misma temporada deberán abonar un suplemento de 100 euros, independientemente del destino. A la hora de tener prioridad, se siguen manteniendo criterios de asignación por puntos, teniendo en cuenta factores como la edad, ingresos, discapacidad, participación previa o condición de familia numerosa, entre otros.

Destinos

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

Los pensionistas que consigan plaza podrán elegir entre un total de 386 hoteles por toda España. Los destinos son: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares, Canarias, Circuitos Culturales, turismo de Naturaleza y Capitales de provincia, y Ceuta y Melilla.

Precios

Los precios han aumentado un 6,6% respecto a la temporada anterior, en línea con la subida de las pensiones que se ha producido en 2024 (+3,8%) y en 2025 (+2,8%), según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Un incremento que va desde los 7,5 euros para los viajes de capitales de provincia de cuatro días, hasta los 26,3 euros de los viajes de 10 días y con transporte a Canarias, que son los más caros.

Los gastos incluyen el alojamiento (en media pensión o pensión completa, según el destino), transporte de ida y vuelta, seguro de viaje, servicio de medicina general y programa de animación socio-cultural.