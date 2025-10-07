La consejera de Universidades del Gobierno de Aragón ante la regulación de las privadas: "Va en contra de la prosperidad que vive Aragón"

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el real decreto que endurece los requisitos para que las comunidades autónomas aprueben la creación de nuevas universidades, ya sean públicas (no se levanta una nueva desde 1998), privadas, presenciales o virtuales. Estas modificaciones del Real Decreto 640-2021 afectan de forma directa a Aragón, territorio en el que se contempla la puesta en marcha de tres nuevos centros de titularidad privada.

Por esta razón, desde la consejería de Universidades del Gobierno de Aragón han reiterado la "disconformidad con estas modificaciones" al considerar que cambian "las reglas del juego establecidas" en el decreto aprobado hace cuatro años. "El nuevo Real Decreto invade las competencias de las comunidades autónomas, competencias que tienen para la creación de las universidades, en este caso las universidades online, pasando a ser de competencia estatal, excepto para Cataluña y País Vasco, que se han negociado aparte: una vez más, cualquier materia es moneda de cambio para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa", ha denunciado la consejera Claudia Pérez Forniés.

Hoja de ruta

El Ejecutivo autonómico, defensor de la llegada de estos centros (The Power University, de la empresa Power MBA; la universidad Niccolo Cusano (NCI Aragón) que irá a Calatayud y otra vinculada al grupo Uniar), indica que los cambios en los requisitos, como la exigencia de los 4.500 alumnos o que el 75% de los profesores de las universidades online tengan que vivir en España, "nada tienen que ver con la calidad de la docencia y de la investigación".

La consejera afirma que estas modificaciones "no han tenido en cuenta el tamaño de los territorios, ni sus singularidades", como pueda ser la despoblación. "Vuelven a colocar a Aragón en una situación de desigualdad", lamenta Pérez Forniés. En este sentido ha considerado que este decreto "va en contra de la prosperidad que vive Aragón" y asegura que la obligación del Ejecutivo es "retener el talento aragonés y atraer el de fuera", sobre todo al señalar que actualmente en torno a 1.500 chicos y chicas de los 7.000 que superan la prueba de acceso a la universidad, se van de Aragón a estudiar.

La hoja de ruta autonómica en cuanto a las universidades privadas es clara. "Necesitamos más plazas, más grados, en más territorios, y trabajaremos para que sea posible un nuevo modelo de convivencia entre las universidades públicas y privadas, como hemos hecho hasta ahora desde hace 20 años", ha dicho. Por el momento, en todo caso, hablan de prudencia a falta de conocer los detalles de la modificación. "En este momento todavía no somos conocedores del contenido del decreto, cuando lo conozcamos valoraremos cómo afecta a los tres proyectos que desde la dirección general de Universidades se tramitaron al ministerio que dirige Diana Morant, ya que llevamos más de siete meses a la espera de tener noticias de la autoridad competente", ha expresado la consejera.