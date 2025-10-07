Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Lázaro será reelegido como líder de OSTA, el tercer sindicato de Aragón

La organización sindical definirá su futuro en el V Congreso Nacional, que se celebrará en Zaragoza los días 10 y 11 de noviembre

David Lázaro, secretario general del sindicato OSTA, en el último congreso de la organización.

David Lázaro, secretario general del sindicato OSTA, en el último congreso de la organización. / EL PERIÓDICO

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

David Lázaro Aguilera, actual secretario general de OSTA, volverá a liderar el sindicato aragonesista en el que será su tercer mandato. Encabeza la única candidatura presentada para la nueva comisión ejecutiva de la organización, que será renovada en el V Congreso Nacional que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en Zaragoza.

El cónclave reunirá a 121 congresistas elegidos democráticamente en todo el territorio aragonés y entre las distintas federaciones sectoriales y departamentos de la organización. En un momento de consolidación, con más de 850 delegados y delegadas en activo y 4.900 afiliadas y afiliados, OSTA se ha afianzado como la tercera fuerza sindical de la comunidad en representatividad

El lema elegido para esta edición, A Ixena–Trabajando todas juntas, refleja "el espíritu colectivo, la unidad y la apuesta por el trabajo en red que caracterizan al sindicato", según la organización, que reafirma su compromiso "con la defensa de los derechos y los intereses de las clases populares en Aragón".

Candidatura "diversa" y "plural"

David Lázaro, delegado sindical en Pikolin, lleva al frente de OSTA desde 2016 y fue reelegido en el cargo hace cuatro años con amplios apoyos –el 90,3% de los votos–. En este tiempo ha impulsado el crecimiento del sindicato en representación y afiliación. Ahora asume el reto de potenciar aún más la organización liderando un "equipo diverso" que representa su "pluralidad sectorial".

a candidatura única a la comisión ejecutiva nacional está compuesta por Alberto Navarro (OSTA-FSA), Piluca Baselga (SARGA), Jorge Ruiz de Lazcano (OSTA-FID), Mayte Serrano (Clínica Quirón), Mayka Solves (One Facility Service), Juanjo Baquedano (Adient Alagón), Pilar Ruiz (Alcampo) y Serchio Tella (OSTA-FSP).

Avalada por el consejo nacional y sin candidaturas alternativas tras el cierre del plazo, la lista unitaria busca fortalecer la estructura del sindicato para ampliar su influencia en Aragón y liderar la defensa de condiciones laborales dignas durante los próximos cuatro años.

En el congreso se debatirá la ponencia marco y modificaciones estatutarias, resultantes de un proceso participativo con afiliados de todos los sectores y comarcas. Estos documentos guiarán la acción sindical ante la precariedad laboral y desafíos sociales en la región.

La jornada del 10 de noviembre arrancará con un acto abierto en el Centro Pignatelli a las 18.45 horas, incluyendo la presentación del libro Caminando hacia el contrapoder, de Ignacio Messina y Jon Las Heras, que analiza los 25 años de OSTA como sindicalismo de clase.

Seguirá una mesa redonda sobre la caja de resistencia con representantes de los sindicatos nacionalistas ELA y CIG, enfocada en la solidaridad y la autonomía sindical. Con este evento, OSTA reafirma su compromiso con un "modelo combativo y aragonesista, inspirado en la unidad colectiva".

