Eroski celebra las Fiestas del Pilar con el sorteo de 1.000 cestas con sabor aragonés

Imagina llenar tu despensa con lo mejor de nuestra tierra, con productos que reflejan la calidad, la cercanía y la tradición de Aragón. Esa es la esencia de Eroski en su día a día y también con la nueva promoción que lanza para celebrar junto a sus clientes estas Fiestas del Pilar: 1.000 cestas repletas de producto 100% aragonés.

Pero es que el compromiso con la economía local de Eroski va mucho más allá de estos días. En 2024, la cooperativa destinó más de 138 millones de euros en compras a proveedores aragoneses y, actualmente, la cadena de supermercados trabaja con 161 proveedores comerciales de Aragón y ofrece a sus clientes más de 5.500 productos locales, con especial protagonismo para frutas, verduras y hortalizas de temporada, que ocupan espacios destacados en sus tiendas.

Todo ello sin olvidar el ahorro, otro de los pilares en los que se basa el modelo de Eroski, que se posiciona como la cuarta cadena de distribución en España por cuota de mercado, caracterizada por ser competitiva, atractiva y diferencial.

Gana una cesta repleta de producto 100% aragonés en Eroski

Con motivo de las Fiestas del Pilar, Eroski quiere rendir un homenaje a Aragón, a su gente y a sus productos. La cadena de supermercados refuerza así su relación con el producto local y con los productores aragoneses que llenan nuestras mesas de calidad, tradición y sabor auténtico.

Del 6 al 11 de octubre, todos los supermercados Eroski en Zaragoza sortearán al instante cestas con lo mejor de la producción local. No son lotes genéricos: se trata de auténticas selecciones que ponen en valor la riqueza gastronómica y el esfuerzo de los productores aragoneses. Las cestas están valoradas en 10 €, 20 €, 50 € y hasta dos gran lotes de 500 € cada uno, para que cada premio sea un verdadero regalo al paladar.

Participar es muy sencillo Para participar en el sorteo solo hay que realizar la compra habitual en cualquier supermercado Eroski de Zaragoza. Por cada ticket igual o superior a 30 euros, los clientes recibirán un boleto para participar y descubrir al instante si se ha ganado una de las cestas: una experiencia inmediata que hace más emocionante la compra.

Participa en el sorteo de una cesta repleta de productos aragoneses con Eroski durante estas Fiestas del Pilar. / Eroski

Más que un sorteo, un compromiso

Esta iniciativa es una oportunidad perfecta para apoyar directamente a quienes trabajan cada día para ofrecer alimentos de máxima calidad y sabor. Con ella, Eroski reafirma su apuesta por el comercio de proximidad y por fortalecer el tejido productivo de Aragón.

En palabras de la compañía, “no es solo un sorteo, es una manera de agradecer la confianza de nuestros clientes y de celebrar, juntos, lo que Aragón sabe hacer mejor”.

Este año, durante las Fiestas del Pilar, la suerte y el mejor sabor de nuestra tierra le esperan en su Eroski más cercano.

Eroski, pilar fundamental de la cesta de la compra aragonesa

Eroski apuesta por una colaboración estrecha con sus proveedores locales lo que le permita alcanzar acuerdos estables a largo plazo y contribuir al desarrollo agroalimentario y socioeconómico de la región.

En palabras de la directora comercial de Productos Locales de Eroski, Asun Bastida, el compromiso con los productos locales “aumenta cada año, como demuestra el incremento de nuestras compras a productores aragoneses. Así, la amplia oferta de productos de proximidad y frescos de temporada actualmente en plena campaña regional se ha consolidado como uno de los distintivos principales de nuestras tiendas. Y todo esto junto a nuestra apuesta por el ahorro con una mejora de la competitividad de nuestros precios y un impulso a las promociones cada vez más personalizadas.

Otros acuerdos de colaboración Eroski mantiene un acuerdo con el Gobierno de Aragón para la promoción del producto local, el desarrollo del sector y el fomento de la producción más sostenible. Este acuerdo se materializa, por ejemplo, con los córneres de “Alimentos Nobles” implantados en algunas de sus tiendas de la red comercial y la realización de campañas regionales. Colabora también con la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA) y el Clúster Aragonés de Alimentación y pertenece al Círculo Agroalimentario Comparte el Secreto desde donde se trabaja en poner en valor el sector agroalimentario.

Compromiso de Eroski con el ahorro

Además del compromiso firme con el producto de cercanía y el apoyo al tejido productivo local, el ahorro es otro de los pilares fundamentales de la cadena de supermercados.

Ante una situación marcada por una tensión inflacionaria sin precedentes en el ámbito alimentario, Eroski sigue apostando por tratar de contribuir a reducir esa presión en los hogares limitando la subida de precios contra sus márgenes, fortaleciendo su apuesta por el ahorro de las familias con una mejora de la competitividad de sus precios, un impulso a las promociones cada vez más personalizadas y una apuesta destacada por el avance de su marca propia, que se ha convertido en refugio para muchas familias, con tasas de crecimiento superiores a las del sector.

El compromiso de Eroski es ofrecer siempre una alternativa de calidad a precios ajustados. Con esta iniciativa, busca ofrecer productos esenciales a precios más competitivos, adaptándonos a las necesidades actuales de las familias. Para ello, refuerza la competitividad de su marca propia, con nuevas reducciones de precio, apostando por un modelo de consumo responsable y accesible para todos los hogares. A lo largo del 2025 destinará 71,6 millones de euros a través de diversas actuaciones de bajada de precios.

Una inversión potente y constante, cada vez más personalizada gracias a su programa de fidelización Eroski Club, que en Aragón cuenta con más de 220.000 Socios Cliente.