Las familias de la escuela pública denuncian el cierre de más de 200 aulas en Zaragoza en la última década

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) ha denunciado este martes el cierre de más de 200 aulas en la escuela pública de Zaragoza en la última década. Así lo han señalado a través de un informe que han elaborado con datos extraídos de los documentos que el Servicio Provincial de Educación ha facilitado a los integrantes de la Comisión de Garantías de Escolarización, de la que Fapar forma parte.

El colectivo critica cómo la bajada demográfica ha afectado sobre todo a la pública, mientras que la evolución del alumnado en los centros concertados de la capital aragonesa ha sido diferente porque, según su informe, en diez años se han cerrado 28 aulas.

Entre 2013 y 2025, la escuela pública ha perdido 6.412 escolares, que se compensan con los 4.725 alumnos fruto de la apertura de centros públicos en la zona de Parque Venecia (zona 5, Parque Venecia y María Zambrano) y en la zona sur de la ciudad (zona 8, Valdespartera III, San Jorge, Rosales del Canal, Soledad Puértolas, Arcosur, Ana Mª Navales, Zaragoza Sur).

En cuanto a los alumnos de 1º de Infantil, es decir, aquellos que empiezan el colegio por primera vez, Fapar indica que el dato del último proceso de escolarización (con 4764 alumnos, según datos de 2025) es inferior al de 2002 (4.880) y un 30% inferior al más elevado que se produjo en el año 2011 (6790 alumnos). “Especialmente las zonas 1 y 2, que se corresponden a la margen izquierda de Zaragoza, han visto reducida la población escolar en casi dos tercios y a la mitad, respectivamente”, indica Fapar.

Las familias de la pública indican que la falta de alumnado “se ha paliado con bajada de ratios y ha tenido como consecuencia el cierre de aulas”, apuntan. Respecto a los centros que han cerrado un curso en 3 años y que han seguido con el cierre están Cristo Rey, La Anunciata, Obra Diocesana Sto Domingo de Silos.

En cuanto a los que cerraron "puntualmente" un curso de 3 años pero que en sucesivos años se volvió a ofertar el número completo de vías, por lo que no se cierra, está el Sagrado Corazón de Jesús.

Por otro lado, Fapar especifica también los centros que hasta el año 2025 “iban sumando el cierre de un curso y que estaban a punto de completar el cierre completo de una vía”, pero que el actual Departamento de Educación ha decidido frenar, “recuperando el concierto”, está Calasancio, Santa Rosa, Escolapias Santa Engracia, Santa Ana y Sagrada Familia.

“Pero no solo es que se abran nuevos conciertos, sino que este departamento no cierra aulas en centros concertados aunque no haya niños”, dicen. Y apuntan los casos de La Salle Franciscanas, en 3 años con 28 vacantes Escuelas Pías, en 3 años con 30 vacantes; San Vicente de Paúl: en 3 años con 25 vacantes; La Salle Franciscanas, en 5 años con 26 vacantes; y Santa Ana en 5 años con 24 vacantes

“Desde Fapar somos conscientes de que la bajada demográfica implica la reducción de vías. Sin embargo, esa desigualdad de trato es lo que desde Fapar denunciamos, máxime cuando la pérdida de alumnado en centros públicos es igual de evidente que en la escuela concertada. Este trato diferente es ideológico y encuentra su herramienta de ejecución en la zona única de la ciudad”, critican.