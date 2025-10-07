Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a Javier Lambán a título póstumo

También se ha concedido el título al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, recientement fallecido

Javier Lambán, durante una entrevista con EL PERIÓDICO hace unos meses.

Javier Lambán, durante una entrevista con EL PERIÓDICO hace unos meses. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo al expresidente de Aragón Javier Lambán y al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecidos.

Con esta distinción, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, el Gobierno ha querido "rendir un homenaje" a ambos expresidentes "cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público" y poniendo siempre "en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades".

"Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha sostenido la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lambán falleció el pasado 15 de agosto mientras que Fernández Vara falleció este pasado domingo.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

