La Justicia madrileña desestima paralizar cautelarmente el clúster del Maestrazgo y da validez al proyecto eólico

El TSJM se suma a la resolución similar previa del Supremo del pasado mes de julio

Imagen de archivo de un parque eólico de los ya existentes en Aragón.

Imagen de archivo de un parque eólico de los ya existentes en Aragón. / Ángel de Castro

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada para suspender las autorizaciones administrativas previas del proyecto eólico del Maestrazgo, por lo que mantiene la validez legal y administrativa de los permisos otorgados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La resolución del TSJM se suma a la dictada el 30 de julio por el Tribunal Supremo, que ya había desestimado una solicitud similar contra el parque eólico El Cid I, al no considerar que existieran circunstancias de “urgencia excepcional” que justificasen la suspensión inmediata de las actuaciones.

Los municipios impulsores del proyecto, integrados en la asociación intermunicipal Viento Alto, han indicado a través de un comunicado que esperan que el MITECO resuelva próximamente los recursos administrativos pendientes para permitir el inicio de las obras. El proyecto eólico prevé la construcción de varios parques en la comarca del Maestrazgo, con participación de empresas locales y generación de actividad económica directa en el sector de servicios y construcción.

Asimismo, los consistorios integrantes de la plataforma han recordado en la información enviada a los medios que se estima que los ayuntamientos recibirán cerca de 40 millones de euros en tasas e impuestos derivados de la construcción que, según han detallado, se destinarán a medidas de desarrollo local y programas sociales previamente aprobados.

De este modo, han destacado los representantes de estos municipios, las resoluciones judiciales mantienen la tramitación del proyecto conforme a la normativa vigente y confirman la validez de los permisos administrativos otorgados.

