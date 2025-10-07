El título de mejor steak tartar de Aragón ya tiene dueño: "Un sabor capaz de enamorar desde el primer bocado"

El título de mejor steak tartar de Aragón ya tiene dueño. La decimosexta edición del concurso de Maîtres y Jefes de Sala de Aragón (Sapha), junto con la tradicional entrega de los Premios Pajarita, que reconocen a los mejores profesionales de sala de la comunidad, celebrado el pasado 28 de septiembre, encumbró por encima de las 12 parejas participantes a Javier Murillo, de La Bastilla, y a Toño Bernardos, sumiller del grupo.

Ellos fueron los elegidos por el jurado, integrado por los profesores Victoria Zaldívar y Javier Angós, junto a los miembros de la asociación Celestino Manzano y Emilio Frago, que valoró la elaboración del tartar y su maridaje, así como la técnica, la comunicación y el trabajo en equipo, "factores determinantes para la elección del mejor servicio y preparación", explica Sapha en una nota de prensa.

Javier Murillo, de restaurante Gayarre / Sapha

El jurado destacó igualmente el "magnífico nivel" de todos los participantes, formado por 3 parejas de alumnos de la Escuela de Hostelería de Mirabueno y 9 profesionales de distintos establecimientos aragoneses.

El laureado steak tartar podrá degustarse durante toda la temporada en el restaurante Gayarre.

Un premio al talento, dedicación y pasión

"En Gayarre celebramos un orgullo muy especial: nuestro compañero Javier Murillo ha sido reconocido con el primer puesto en el Campeonato de Maîtres y Jefes de Sala de Aragón. Un galardón que premia no solo su talento y dedicación, sino también la pasión con la que cada día atiende a nuestros clientes", reaccionó el restaurante premiado en Instagram.

"El plato con el que conquistó al jurado no podía ser otro que el inconfundible Steak Tartar de Gayarre, una receta que combina técnica, elegancia y un sabor capaz de enamorar desde el primer bocado", concluyen.