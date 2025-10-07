Rechazo en Zaragoza a los nuevos 'espacios seguros unisex': "Ahora pueden coincidir una víctima y su agresor en el mismo espacio"

Las fiestas del Pilar de Zaragoza ya no cuentan con puntos violeta para atender posibles agresiones de violencia machista. El consistorio, cediendo a las presiones de Vox, ha decidido renombrar estos lugares en los que se prestaba atención especializada como "espacios seguros unisex" en los que se puede denunciar desde una sustracción hasta una pedir atención por un tropiezo. Esto supone que las calles han perdido unos espacios en los que se atendían las peculiaridades de las agresiones machistas, una situación sobre las que este martes han protestado los colectivos feministas y las formaciones de izquierda. "Ahora pueden coincidir una víctima y su agresor en el mismo espacio", han lamentado.

La responsable de la comisión de la mujer de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), Olga Sancho, ha denunciado que la desaparición de estos lugares implica "invisibilizar" una violencia específica contra las mujeres. Y ha señalado que se pondrá en riesgo a las víctimas, pues en los puntos violeta se ofrecía una atención especializada y el acceso a todos los recursos disponibles. "Han desmontado un servicio que era tan útil como simbólico", ha señalado.

El manifiesto de la concentración, que ha tenido lugar en una plaza de España de Zaragoza en medio del ambiente festivo, ha advertido sobre la "cesión ante el discurso negacionista" de la alcaldesa Natalia Chueca. En el acto han actuado, además, un grupo de chicas adolescentes formadas en las Zonas Jóvenes, otro de los "lugares seguros" que existen en la ciudad y que según los convocantes el ayuntamiento está tratando de hacer desaparecer.

"Los puntos violeta son un referente visual que en los últimos años han demostrado su efectividad", ha evidenciado la secretaria de organización del PSOE aragonés, Manuela Berges, lamentando "la claudicación" a las políticas de Vox. "Estamos ante una realidad muy seria con la que no se puede bromear", ha indicado.

En la misma línea se han pronunciado desde la asociación Jueces y juezas por la Democracia en Aragón. "Los puntos violeta han sido un símbolo institucional de reconocimiento de la violencia machista y su desaparición transmite la idea de que todas las agresiones son equivalentes", han denunciado. En este sentido, desde la entidad han pedido que se vuelvan a instalar "espacios seguros con personal formado y protocolos adecuados".

Asociaciones feministas

Desde la coordinadora a asociaciones feministas de Aragón han incidido en la necesidad de recuperar los espacios seguros para mujeres, sobre todo cuando en las fiestas del Pilar ya se han denunciado agresiones. "No estamos hablando de números o estadísticas, cada mujer agredida es una vida truncada", han señalado. Para le entidad es necesario seguir apostando por las políticas activas, así como garantizar "recursos reales y protección efectiva".

Entre las pancartas que han portado los asistentes se podía leer lemas como Los llaman unisex y nos dejan sin red al tiempo que se ha montado una carpa simbólica con el color violeta como las que solían identificar los puntos de atención feminista en los grandes eventos desarrollados durante las fiestas del Pilar. "Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y aceptar que la violencia machista existe aunque desde el Ayuntamiento de Zaragoza se haya decidido que por cuatro votos de Vox se puede retroceder en este derecho", ha lamentado la portavoz socialista, Lola Ranera.