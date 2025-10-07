Sijena pide a la jueza que impida al ministerio intervenir en el traslado de las pinturas

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha solicitado a la jueza que impida cualquier intervención del Ministerio de Cultura en la ejecución de la sentencia que ordena devolver al Monasterio de Sijena las pinturas murales, después de que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) haya solicitado un informe técnico sobre su conservación al Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

El abogado del consistorio, Jorge Español, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, reclama a la jueza de Primera Instancia número 2 de Huesca que deniegue "de plano" la petición.

El consistorio sostiene que el MNAC "se ha rebelado" contra el cumplimiento de la sentencia y que se ha inventado "malévolamente" una especie de "objeción de conciencia técnica", es decir, que pretende la participación del IPCE para avalar su "desacato" judicial.

Reclama el abogado de Sijena de nuevo la creación de una comisión judicial de expertos para cumplir la sentencia, tal y como planteó el 27 de junio de 2025, para que asesore al juzgado en todas las decisiones técnicas que deba de tomar para el desmontaje, embalaje y traslado de las piezas, en cumplimiento de la sentencia de la propia jueza, ratificada por el Tribunal Supremo.

Español reclama que se exija a estos peritos que juren cumplir la sentencia "con plena objetividad y lealtad". E insiste que ni el ministerio ni la Generalitat "pueden inmiscuirse en este asunto", que es "estrictamente judicial", puesto que la competencia para ejecutar esta sentencia es exclusivamente de la jueza.