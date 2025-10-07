La visita de Ábalos a Teruel vuelve a aparecer en un informe de la UCO: Koldo habría pagado el viaje a terceras personas para encuentros "personales"

El viaje de José Luis Ábalos a Teruel entre el 15 y el 16 de septiembre de 2020, cuando como ministro de Transportes acudió a visitar unas obras ferroviarias, ha vuelto a aparecer en un informe de la UCO, encargada de investigar el caso Koldo. Esta vez, la UCO concluye que Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, "aquirieron billetes de transporte y abonaron el alojamiento de terceras personas vinculadas a Ábalos con motivo de distintos encuentros de carácter personal". Se trata de una práctica que, según detalla el informe, al que ha tenido acceso este diario, se hacía de forma "recurrente" y que supuso un desembolso total de casi 5.000 euros.

En el caso de Teruel, eso sí, en este documento no aparece mención alguna al parador, donde supuestamente el exministro, según algunas acusaciones, habría organizado polémicas fiestas. Según la UCO, Koldo habría sido el encargado de pagar y enviar los billetes de tren a esas terceras personas para que estuviesen en Teruel los días 15 y 16 de septiembre, con pagos que en este caso ascendían a 490,25 euros.

El alojamiento no aparece en ningún momento detallado en esta parte del informe, como sí lo hace en gastos anteriores incluidos en este mismo epígrafe a Málaga, Sevilla y Almería entre el 20 de febrero y el 7 de marzo de 2019. En esos viajes, Koldo gestionaba los alojamientos en hoteles NH, y desde entonces se encargaba únicamente de abonar los desplazamientos. En el caso de Teruel, la UCO extrae sus conclusiones de mensajes intercambiados entre Koldo y su mujer y las terceras personas mencionadas (cuya identidad no se desvela), así como otros chats que "permiten apreciar la participación de Ábalos.

Este serial de viajes que pagaba el asesor del exministro comenzó en 2019, con los citados casos de Málaga, Sevilla y Almería, y concluyó en julio de 2021. La UCO incide en que la única cuestión presuntamente delictiva aquí es que estos pagos "no habrían sido compensados posteriormente por parte de Ábalos". En total, los "desembolsos personales" con cargo a una fuente de ingresos no declarada ascenderían a 20.799,40 euros, según el documento.

Y es que este nuevo informe de la UCO tiene como finalidad informar sobre la situación "económico-patrimonial" de Ábalos. En el resumen final de las "cantidades satisfechas con ingresos no declarados" se suman 95.437,33 euros, donde se incluyen esos 20.799,40 euros de "gastos personales" que, a su vez, comprenden esos 490,25 euros que Koldo abonó, sin justificar después, para que terceras personas mantuviesen encuentros "de carácter personal" con el entonces ministro.