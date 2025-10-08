Altorrincón, Comporélls, Alcampel y Baéls: los incomprensibles errores de la geografía aragonesa que se han colado en el BOA
El Gobierno de Aragón ha "renombrado" varios municipios de la comarca de La Litera en el decreto de ayudas por los daños de las tormentas.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) es el diario oficial de la comunidad, donde se publican las leyes, decretos y resoluciones del Gobierno autonómico. Por ese motivo resulta, cuanto menos, incomprensible que se cometan errores como los aparecidos en el decreto de ayudas para los municipios afectados por las tormentas registradas entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre en varias comarcas aragonesas.
Los habitantes de una de ellas, La Litera o La Llitera, una comarca fronteriza con Cataluña donde conviven el castellano, el catalán y otras variedades dialectales propias de la zona, no han podido evitar la sorpresa al descubrir cómo algunos de sus pueblos han sido “renombrados” en el documento del Ejecutivo autonómico, omitiendo letras o añadiendo otras que no deberían estar.
Entre los ejemplos más llamativos figura Altorrincón, con una "n” intercalada que lo convierte en un topónimo digno de Juego de Tronos. También aparece Comporélls, con una "o" en lugar de la "a" original en la primera sílaba, y un acento final que no existe en el nombre real. Lo mismo sucede con Baélls, al que también se le ha colocado un acento innecesario, o Alcampel, que ha perdido su "l" final.
Por si fuera poco, el listado incluye incluso el nombre de Zurita, que no es un municipio independiente, sino una pedanía perteneciente precisamente a Baells.
