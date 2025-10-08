Aragón lanza la primera oficina del Dato Sanitario en España: qué es y para qué sirve

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la primera Oficina del Dato de Salud en España a nivel autonómico con un enfoque integral. Esta iniciativa representa un avance estructural y estratégico para la transformación del sistema sanitario aragonés. “El futuro de la sanidad se construirá sobre decisiones basadas en evidencia. Y para que esa evidencia exista, necesitamos datos bien gobernados, protegidos, interoperables y útiles”, ha indicado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, quien ha abierto la jornada de presentación de esta oficina, que se ha celebrado este miércoles en Zaragoza.

El consejero de Sanidad ha detallado que el trabajo de esta oficina va a tener como principales beneficiarios a la sanidad pública aragonesa y sus usuarios. Según ha dicho, va a permitir mejorar la atención al paciente, garantizando un cuidado más personalizado, rápido y preciso; y va a impulsar la investigación, la innovación y la planificación sanitaria, favoreciendo la toma de decisiones basadas en evidencia.

Esto va a suponer, por ejemplo, que un médico de Atención Primaria pueda comprobar el seguimiento de los pacientes que forman parte de estrategias de enfermedades crónicas, como la diabetes, comprobando que acuden a la consulta para revisión con la periodicidad necesaria, y conociendo si están sometidos a diferentes tratamientos, adaptando la atención sanitaria a las necesidades específicas de cada paciente, haciendo posible una medicina más segura y personalizada.

Otro caso de uso de la Oficina del Dato de Salud de Aragón son los proyectos de investigación e innovación, estableciendo herramientas y plataformas para favorecer el acceso a datos sanitarios de calidad, útiles y respetando su uso ético, garantizando la seguridad y el derecho a la intimidad y la privacidad de los ciudadanos titulares de dichos datos, de manera que el uso de los mismos se haga siempre en beneficio de la sociedad, y sin menoscabo de ninguno de los derechos ni condiciones de los ciudadanos de forma individual, ni colectiva.

Se van a beneficiar de la nueva estructura los profesionales sanitarios y gestores del Servicio Aragonés de Salud; las direcciones generales del departamento de Sanidad; los profesionales y gestores del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud; y los diferentes ecosistemas de investigación y de innovación en salud y biomedicina, especialmente, no solo en el ámbito autonómico, sino también a través de proyectos multicéntricos, a nivel nacional y europeo.

Papel pionero

“Con esta iniciativa, Aragón se posiciona como la primera comunidad autónoma en España en abordar la gobernanza del dato en salud con una visión integral, estratégica y alineada con Europa. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de una apuesta decidida por una sanidad más inteligente, más eficiente y más centrada en las personas”, ha sostenido el consejero de Sanidad.

La Oficina del Dato de Salud de Aragón es única en el ámbito autonómico por sus características al realizar un abordaje integral y completo del ciclo de vida del dato de calidad, haciendo posible un acceso al dato seguro y útil para todos los potenciales agentes interesados, internos y externos, públicos, privados, y de niveles superiores, como el nacional y europeo.

En Aragón, la nueva Oficina del Dato de Salud se configurará como una unidad administrativa adscrita a la secretaría general técnica del departamento de Sanidad. Su creación responde a la necesidad de dotar al sistema de salud de una estructura especializada y transversal que permita tomar decisiones basadas en información precisa, actualizada y contextualizada. La oficina cuenta, por ahora, con un equipo multidisciplinar de 10 profesionales, coordinado por una Oficina Técnica gestionada por Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST).