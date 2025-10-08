Bancalero asegura que el cribado de cáncer de mama en Aragón es "cercano y competente"
Ante los fallos detectados en Andalucía, ha asegurado que en el caso de Aragón, a las pacientes se les informa del resultado de las pruebas
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha explicado este miércoles que la información del cribado de cáncer de mama en la comunidad está centralizada en la historia clínica electrónica única y ha afirmado que el seguimiento es "verdaderamente cercano y competente".
Bancalero ha enfatizado que tanto es así que cuando los resultados de la primera prueba del cribado, la mamografía, no son concluyentes, en una semana se han realizado el resto de las pruebas y se decide cuál es la acción terapéutica a tomar con la paciente.
En declaraciones a los medios antes de presentar la Oficina del Dato de Salud de Aragón, preguntado por el funcionamiento del programa en la comunidad ante los fallos detectados en Andalucía, ha asegurado que en el caso de Aragón, a las pacientes se les informa del resultado de las pruebas, tanto si es positivo como negativo, y cuando no es concluyente, les llega incluso antes que cuando es negativo
