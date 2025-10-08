El 'boom' de los centros de datos: Aragón y Madrid acaparan el 60% de los proyectos de España y Portugal

Madrid y Aragón acaparan el 60 % de los proyectos de centros de datos que se pondrán en marcha en España y Portugal hasta 2027, al contemplar una potencia conjunta de 396 megavatios (MW), según un informe de la consultora Colliers sobre estas instalaciones.

Hasta 2027, inclusive, se pondrán en funcionamiento más de 600 megavatios de potencia informática (MW IT) en la Península (244 en Madrid y 152 en Aragón), que emerge como una alternativa real a los principales mercados europeos de centros de datos, de acuerdo con los datos de este estudio correspondiente al periodo abril-septiembre.

En el estudio se destaca a Aragón porque se ha consolidado como el principal emplazamiento de la península ibérica para proyectos a gran escala. Actualmente tiene 108 megavatios de potencia en marcha, pero están planificadas 2.790 megavatios, de un total de 7.000 previstos en la Península a largo plazo (no da un horizonte).

El informe destaca el atractivo de Aragón para centros de datos, al tener una ubicación estratégica entre Madrid y Barcelona, un mix energético renovable, parcelas industriales con sólidas conexiones logísticas, además de un marco regulatorio favorable que acorta los plazos de tramitación y permisos.

En cuanto a Madrid, se define como "un centro clave para el desarrollo de centros de datos", donde el suministro actual es de 162 megavatios y se han planeado a largo plazo otros 1.028 MW, aunque advierte de los "retrasos en las actualizaciones de la red y la limitada disponibilidad de energía".

Se recuerda que la capacidad energética disponible en Madrid es de un 7 % de la total y advierte de que sus limitaciones dependen de la implementación del Plan de Desarrollo de Red de Red Eléctrica 2025-2030.

Barcelona, a día de hoy tiene 42 megavatios instalados y se proyecta poner en marcha 244. En el informe, se destaca que esta comunidad tiene un excepcional atractivo por su conectividad internacional y apuesta por la innovación.

En el estudio, se refleja que el pasado 9 de septiembre se publicaron los mapas de distribución energética por primera vez, que revelan que la red eléctrica nacional está al límite y que apenas le queda entre un 8 y un 10% disponible.

En este contexto, se apunta que el 85% de los puntos de conexión están saturados y que el 92% de la capacidad de acceso a potencia está ocupada. Según Colliers, la demanda de IA está impulsando la necesidad de infraestructuras de alto rendimiento y baja latencia.