Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Constitucional rechaza parte del recurso de las Cortes de Aragón a la ley de Amnistía

El tribunal de garantías también rechaza el grueso de las objeciones planteadas en la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo

Imagen de archivo de un pleno de las Cortes.

Imagen de archivo de un pleno de las Cortes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el grueso de las objeciones planteadas en la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y ha avalado el articulado sobre la malversación que recoge la norma.

La corte de garantías ha desestimado la mayor parte de las alegaciones del Supremo y del recurso de las Cortes de Aragón, de manera que solo acepta las cuestiones que ya fueron estimadas en la sentencia de junio, que avaló la ley de amnistía salvo tres aspectos menores.

El pleno ha tomado sendas decisiones por mayoría con los votos a favor del bloque progresista y el rechazo de los conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. El magistrado José María Macías no participa al estar recusado.

La corte de garantías ha rechazado ambas cuestiones pues se trata de "casos de pura aplicación de doctrina" a partir de la sentencia del Constitucional que rechazó el recurso del PP contra la norma, recuerdan las fuentes, que dejan claro que "no se ha declarado nada inconstitucional nuevo" en ninguna de las dos sentencias.

Así, el caso de Aragón es el primero y el único que aborda el articulado sobre la malversación, que el tribunal ha avalado pero sin entrar en consideraciones que pudieran anticipar un eventual fallo sobre los amparos al expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers, como habían denunciado algunos magistrados con un borrador que incluía algunas menciones que fueron descartadas.

Por eso se limita a señalar que las Cortes que amnistían pueden decidir cómo perfilar la amnistía, es decir, que pueden acotar y delimitar las conductas que recoge la malversación.

En la cuestión del Supremo se estiman dos puntos que ya declaró inconstitucionales la sentencia de junio, como son el artículo 1.1 al no otorgar la amnistía a aquellas conductas y protestas dirigidas a rechazar el procés, así como el segundo párrafo del art. 1.3 porque permite amnistiar conductas posteriores al 13 de noviembre de 2023.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
  2. Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
  3. Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
  4. Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas
  5. Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano
  6. Un grupo de jota sorprende con su baile de la canción de moda en plenas Fiestas del Pilar: “No nos esperábamos esta repercusión”
  7. ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?
  8. La ‘fuga de empresas’ en Aragón: Ayuso aprieta y el ‘efecto procés’ se detiene

Hallan muerto a un vecino de Casetas desaparecido desde el domingo

Hallan muerto a un vecino de Casetas desaparecido desde el domingo

La supervisora de la uci del hospital de Barbastro se suma a las dimisiones en sanidad

La supervisora de la uci del hospital de Barbastro se suma a las dimisiones en sanidad

Condenado a 24 años de cárcel el vecino de Ejea que mató a cuchilladas a su camello

Condenado a 24 años de cárcel el vecino de Ejea que mató a cuchilladas a su camello

Así es El Planerón, la desconocida estepa de Aragón que enamoró a Norman Reedus: "Un sueño"

Así es El Planerón, la desconocida estepa de Aragón que enamoró a Norman Reedus: "Un sueño"

Golpe a los planes de Endesa en Teruel: Transición Ecológica tumba un proyecto eólico de Andorra

Golpe a los planes de Endesa en Teruel: Transición Ecológica tumba un proyecto eólico de Andorra

Bancalero asegura que el cribado de cáncer de mama en Aragón es "cercano y competente"

Bancalero asegura que el cribado de cáncer de mama en Aragón es "cercano y competente"

El Constitucional rechaza parte del recurso de las Cortes de Aragón a la ley de Amnistía

El Constitucional rechaza parte del recurso de las Cortes de Aragón a la ley de Amnistía

Aragón lanza la primera oficina del Dato Sanitario en España: qué es y para qué sirve

Aragón lanza la primera oficina del Dato Sanitario en España: qué es y para qué sirve
Tracking Pixel Contents