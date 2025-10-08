El diseño aragonés deslumbra en Ámsterdam: Vamos Estudio conquista dos Pentawards con 'Bota de Vino' y 'Coherencia'

El talento creativo de Aragón ha brillado con fuerza en los Pentawards 2025, los premios internacionales más prestigiosos del diseño de packaging. El jurado ha concedido el Pentaward de Oro al proyecto Bota de Vino y el Pentaward de Bronce al vino Coherencia, ambos diseñados por el estudio zaragozano Vamos Estudio. Una doble distinción que consolida al diseño aragonés como referente internacional de excelencia y sensibilidad creativa.

Bota de Vino: la tradición convertida en experiencia

Bota de Vino: la tradición convertida en experiencia de Vamos Estudio de Zaragoza / Vamos Estudio

Bota de Vino trasciende el concepto de envase para convertirse en una experiencia sensorial y emocional que celebra la cultura popular, la artesanía y la memoria colectiva de una tierra profundamente vinculada al vino. El diseño, firmado por Vamos Estudio, reinterpreta la bota tradicional desde una mirada contemporánea, uniendo emoción, identidad y autenticidad en un mismo gesto creativo.

El proyecto, ideado por Marta Peña y Carol Lasmarías, encuentra su esencia en la colaboración con Botería Mairal, de Sariñena (Huesca), una de las últimas familias que conserva el arte de fabricar botas de vino con el mismo cuidado artesanal de generaciones pasadas. Su trabajo aporta verdad y calidez a un diseño que rescata el valor del oficio y lo proyecta hacia el futuro.

El vino elegido para dar vida a esta propuesta es una garnacha centenaria de Bodegas Aragonesas (D.O. Campo de Borja), nacida bajo la mirada del Moncayo y el soplo del cierzo. Una elección que refuerza el vínculo entre el diseño y el territorio, entre la idea y la tierra que la inspira. Bota de Vino es, en definitiva, un homenaje a la familia, al campo, a la celebración y a la identidad aragonesa.

Este reconocimiento cobra aún más relevancia al haberse impuesto en su categoría a grandes marcas internacionales, incluida Moët & Chandon, símbolo de lujo y excelencia en el mundo del vino y el champagne. Un logro que confirma la calidad y consistencia del enfoque creativo de Vamos Estudio frente a los grandes referentes del sector.

Coherencia: equilibrio y elegancia atemporal

Coherencia: equilibrio y elegancia atemporal de Vamos Estudio / Vamos Estudio

El Pentaward de Bronce reconoce el diseño de Coherencia, un vino de la Ribera del Duero que refleja la sobriedad, el equilibrio y la elegancia visual característicos de Vamos Estudio. El proyecto interpreta la coherencia como un valor esencial del vino y del diseño: una armonía entre el tiempo, la tierra y la mirada.

Orgullo aragonés y visión global

“Cada proyecto es una oportunidad para unir la artesanía, la estrategia y la visión contemporánea”, afirman Eduardo Miravalles y David Gamarra, fundadores de Vamos Estudio. “Estos reconocimientos son un orgullo compartido y una muestra de que desde Aragón se puede crear con una voz propia y universal.”

Los Pentawards, con participantes de más de 95 países y un jurado internacional compuesto por referentes del diseño mundial, distinguen los proyectos más innovadores e influyentes de la industria. Con este doble galardón Vamos Estudio consolida su posición como embajador del diseño aragonés en el panorama internacional.

De Aragón al mundo

En Ámsterdam, el diseño aragonés se hizo universal. Bota de Vino y Coherencia demostraron que cuando la creatividad nace de la emoción, la raíz y el respeto por el oficio, el resultado trasciende fronteras y se convierte en legado.